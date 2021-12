Desde que el ultraderechista Éric Zemmour presentara su candidatura a las presidenciales en un vídeo repleto de cócteles molotov, botes de humo y musulmanes rezando, los medios de comunicación han comenzado a interesarse mucho más por la precampaña electoral francesa. Es preocupante que la puesta de largo de un conocido tertuliano haya provocado tanta expectación, pero lo es todavía más que ninguna candidatura de izquierdas se aproxime al diez por ciento de intención de voto. ¿Cómo es posible que en un país como Francia la izquierda no tenga, a día de hoy, absolutamente ninguna posibilidad de acercarse al segundo turno de las elecciones?

En estos momentos hay dos candidaturas de extrema derecha, una candidatura conservadora de tradición 'gaullista' y la del actual presidente Macron, considerado un liberal de centro. Todas ellas superan en los sondeos a cualquier candidato de izquierdas y presumiblemente lucharán entre sí por la victoria. Los mejor colocados entre las fuerzas progresistas serían las fuerzas políticas situadas a la izquierda del socialismo, como los 'insumisos' o los verdes. Mientras Anne Hidalgo continúa sin despegar a pesar de haber defendido la unión de la izquierda mediante unas primarias entre todas las candidaturas, los demás insisten en mantenerlas, incluido el líder comunista, porque no hay ni rastro de un posible programa común. Pero como en el extremo contrario también hay varios proyectos y cuentan con más apoyos sociales, el problema no estaría solo en la dispersión, sino en que la mayoría de franceses no considera que las ideas de estos candidatos puedan ser dignas de alcanzar la presidencia de la República.

Debilidad

La situación actual de práctica desaparición de la izquierda obedecería a dinámicas económicas, sociales y culturales que se han acentuado con la pandemia y que la extrema derecha ha sabido explotar mejor. Aunque Europa ha hecho frente al desafío gracias a los estados del bienestar y a políticas económicas expansivas, ha quedado clara su debilidad frente a la globalización y la ineficacia de la desindustrialización, con lo que las víctimas de este proceso se identifican hoy más con el partido de Le Pen que con cualquier otra fuerza progresista. Desde el punto de vista ideológico y cultural, una parte de la sociedad francesa parece haber asumido que el Islam es un problema que permite explicar muchas situaciones cotidianas. Quienes practican esta religión o participan de esta cultura se concentran en barrios periféricos donde los jóvenes practican la delincuencia, cuya máxima expresión sería el terrorismo islamista. En este sentido, la política de asimilación o de agrupación familiar ha fracasado, ya que hay demasiados inmigrantes que se han acogido a la histórica generosidad francesa. Esta amalgama entre Islam, inmigración, delincuencia y terrorismo se materializó en 2002, cuando Le Pen (padre) pasó al segundo turno de las presidenciales. Desde entonces, la derecha conservadora asumió estos postulados y los encarnó en Nicolas Sarkozy, que venció en 2007. Y como Hollande eligió a Manuel Valls como ministro del Interior para no dejar el tema de la seguridad exclusivamente en manos de la derecha, y Francia vivió una oleada de atentados islamistas, ahora ya no hay forma de pararlos. Prueba de ello fue el reciente debate televisado entre Le Pen (hija) y el actual ministro del Interior, donde el presentador se sorprendió de que pensaran exactamente lo mismo.

La conciencia colectiva de haber pasado a ser un territorio periférico y con poco peso específico, la pérdida de orgullo nacional relacionado con la desindustrialización o con la dependencia energética, el olvido de la clase obrera y campesina, la crisis económica o los problemas sociales y culturales son manifestaciones a las que la derecha ha sabido responder con ideas más claras (expulsión de inmigrantes, represión del Islam, vuelta de las nucleares etc.) y parece un poco tarde para hacer cambiar esta situación.