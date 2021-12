«Lo esencial es invisible a los ojos» Antoine de Saint-Exupéry,

'El principito'

Los servicios que presta el Ayuntamiento de Zaragoza son tan amplios como necesarios. A veces no somos conscientes de que existen funcionarios municipales detrás de acciones sumamente cotidianas. Cuando se abre el grifo y corre el agua, lo hace porque unos funcionarios municipales hacen que el agua de Yesa y del Canal Imperial se pueda beber. Consumimos agua potable gracias a un servicio de «guardallaves» que vela para que el agua no escape de las tuberías y, de ese modo, cierran unas o abren otras en caso de rotura.

También porque hay un servicio de vialidad y aguas que repara las roturas y cambia los tramos que deben sustituirse para que al abrir nuestro grifo salga agua de calidad.

Los que frecuentáis los centros cívicos o las bibliotecas municipales, debéis saber que es personal funcionario el que abre el recinto, el que programa las actividades, el que atiende al público y el que cierra las puertas de los mismos.

Los trabajadores sociales municipales, los oficiales de mantenimiento de los colegios públicos, los empleados de las piscinas municipales, los trabajadores del servicio de talleres y brigadas, y tantos otros, son trabajadores municipales que nos dan servicio a los ciudadanos.

Servicios amenazados

Hoy esos servicios están amenazados, se están deteriorando, están siendo mermados porque esta corporación, con su alcalde a la cabeza y su concejal de personal y recursos humanos como brazo ejecutor, ha decidido empobrecer los servicios que se prestan a los ciudadanos. Los empobrecen al no cubrir muchas de las jubilaciones ni muchas de las bajas de larga duración. O cuando no se cubre al personal que, bien por enfermedad o bien por edad, pasa a puestos de escala auxiliar.

El hecho de que no se cubra una baja de paternidad o maternidad, algo que parecía de un pasado superado, se ha producido en esta legislatura con mayor frecuencia de la deseada.

Ustedes quizás piensen que la situación no es tan grave, o que tales planteamientos resultan exagerados. A fin de cuentas, el agua sigue saliendo de nuestros grifos en casa, los centros cívicos siguen abriendo diariamente y cuando llevamos a los niños al colegio, lo encontramos cada día con sus puertas abiertas.

Todo ello es así, ¿o no? Podríamos contestar que sí lo es pero, a su vez, no tanto. Determinados centros cívicos ya están programando menos actividades. Otros, están cerrando por falta de personal, como ha sucedido recientemente con el Centro Cívico de La Jota y algún otro de la periferia. Del mismo modo, en diversos servicios municipales se retrasan tareas de mantenimiento porque no se dispone de personal suficiente. Diversas tareas, como la limpieza de depósitos del agua potable, se externalizan en favor de empresas privadas que harán el servicio más caro, puesto que donde antes solo había un beneficio social ahora hay un beneficio empresarial.

Consecuencias negativas

Si no se presiona desde las asociaciones de vecinos y uniones vecinales, la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, asociaciones culturales, de consumidores y usuarios, la oposición municipal y los propios sindicatos, para que esta situación se revierta, las consecuencias pueden ser múltiples y muy negativas. No solo habrá cada vez menos trabajadores municipales, sino que aumentarán las tarifas del agua para engordar beneficios empresariales; se cerrarán más centros cívicos o se denegarán en los mismos más actividades por realizar; nuestros colegios públicos estarán peor atendidos y en peores condiciones; las bibliotecas municipales cerrarán o recortarán sus horarios y un sinfín de consecuencias perjudiciales para el bienestar de la ciudad, derivadas todas ellas de la clara intencionalidad con que se están deteriorando todos los servicios que hoy se prestan al ciudadano con personal municipal.

Como he dicho al comienzo del artículo, hay trabajadores municipales de cuya existencia solo nos daremos cuenta cuando desaparezcan. Procuremos no llegar a esa situación en la que los echemos de menos y exijamos al alcalde que sigan todos ahí por nuestro propio bien.