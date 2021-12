Mientras el Ebro se desborda alocado y asesino y en la última foto aparece el eco de una risa que ya no te pertenece, en esta nuestra ciudad se instala la niebla que desdibuja los colores y altera los relieves. Zaragoza es siempre previsible, con su cierzo y su niebla y ese olor a coliflor que era el aroma ruidoso de los días de niebla y sin cierzo. Hasta aquí llegan todas las noticias, las que tiene que ver con el covid y que se van instalando en todos los rellanos de nuestra memoria con más o menos miedo, hasta esa que habla del último y desalentador adiós de una actriz que había iniciado un descenso del que nada ni nadie pudo salvarla, quizá porque era mejor no mirar, quizá porque el cerebro es más frágil que el alma y solo sabemos castigar a quien llora a escondidas y destila dolor y algo que nos da mucho miedo y que tiene que ver con la libertad de escribir su propio final.

También llegan los ecos de otras muertes, la escalofriante imagen de un camión repleto de vida y en un instante repleto de horror y destrucción y la letra de una sentencia que condena a una mujer por ser madre y querer salvar, ver, cuidar a sus hijos. Seguimos hiriéndonos y heridos sin comprender muy bien por qué, pero haciéndolo porque básicamente es el ADN de nuestra genética, esa con la que nos vamos haciendo mayores y más invisibles.

Llega tu libro a través de las palabras que otros escriben y cada día me gusta más saber que no tiraste la toalla cuando todo era ruido de cacerolas en unos días sin brisa ni futuro; también llega el olor a azufre que no respiramos y el desaliento ante un volcán que no cesa y aunque escuchamos su rugir, es ya un rugido inofensivo porque a todo nos acostumbramos, a todo nos resignamos. Hay rostros que vemos tanto que nos cansan en sus palabras que son de goma y se derriten y hay luces que se van apagando y dejan la ciudad en penumbra y entonces no vale correr ni esconderse; entonces hay que gritar para que el ruido sea más convincente que el negro de la parte más oscura de tu corazón.

Y mientras pasan todas estas cosas, en Roma se escribe una nueva página que tiene que ver con la cordialidad y las ganas de escuchar y ese tiempo de diálogo que debiera empezar a ensancharse en todos los rincones, para hacer de nuestra vida algo más veraz y consecuente, algo infinitamente más bello y que nos permita tener suerte y ser cautelosamente dichosos.

No llegaste a tiempo a la última cita, no te lo dije, y por eso me quedé escuchando y leyendo todas esas noticias que ahora repaso para no olvidar, como si se trataran de pequeños poemas que hay que memorizar para recordar qué cosas no hay que recitar jamás y cuáles deben sobrevivir hasta el final, porque son nuestro sueño de horizonte.