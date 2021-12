«Dejar de tragar y ser valientes», eso es lo que ha hecho la familia de Canet de Mar que ha pedido que su hija de 5 años reciba el 25% de las clases en castellano, según sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dejar de tragar es lo que deberíamos hacer todos, y señalar con el dedo esos comportamientos denigrantes en los que se basan los que más gritan, los más agresivos, para acoquinarnos a todos, para hacernos callar por no montar la bronca.

Ya va la segunda discusión que tengo con dos personas antivacunas, y en la segunda de ellas hasta me sacaron el dedo corazón. No solo es gente insolidaria, sino que algunos, además, son agresivos cuando les cuestionas su postura. ¿Debemos callarnos y tragar por no montar el espectáculo? Estos días el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha echado para atrás la obligatoriedad del pasaporte covid que pretendía implantar el gobierno aragonés, pero no lo ha hecho porque sí. Lo ha hecho porque recibió una denuncia previa de una asociación que se llama Liberum. Esta gente tiene página web, y como yo creo que los lectores de diarios son inteligentes, les animo a formarse una opinión sobre de qué palo van. Pues esa asociación ha conseguido doblar el brazo al Gobierno de Aragón, atado de pies y manos por la ley. Y eso no le quita su cuota de responsabilidad al tribunal, que conste. Así de claro hay que decirlo.

Porque hay que ser valiente y dejar de tragar, como dice esa familia catalana, que tiene toda mi admiración. Nos estamos callando demasiado, no señalamos con el dedo comportamientos cuestionables o directamente deleznables mientras hay individuos, asociaciones y partidos políticos que están volviendo nuestra vida peor.