Lo que está ocurriendo con el niño de Canet de Mar, cuyos padres han solicitado que el gobierno catalán cumpla la sentencia judicial que obliga a que en las escuelas de esa región haya un 25% de enseñanza en la lengua oficial del Estado, me ha recordado el contenido de un libro que en el año 1975 publicaron Oury y Paine, titulado 'Crónica de la escuela cuartel' (edición original francesa, 1972). En dicho libro se explican las características de un modelo de escuela en la que los alumnos son tratados de modo similar a como se trata a la tropa en los cuarteles militares. Una escuela que no respeta los derechos individuales de los alumnos y que trata de aborregarlos mediante un adoctrinamiento opresor. Desde mi punto de vista, algunas escuelas públicas catalanas son aún más peligrosas ya que excluyen a los alumnos cuyo único pecado es tener unos padres que exigen el cumplimiento de la legalidad, de modo semejante a lo que hacían los nazis con los niños judíos.

Control total del currículum

Son muchos los filósofos de la educación que han dejado claro que la escuela es una de las esferas sociológicas más eficaces para que los gobiernos impongan su ideología a las generaciones jóvenes mediante el control total del currículum y la imposición de una lengua, entendida como un instrumento de diferenciación clasista. Según el profesor Mairal, lo que está pasando en las escuelas catalanas no es un conflicto sobre lenguas, sino sobre linajes de sangre (el catalán representa la sangre pura y el español, la impura). Por ello, es lógico que el gobierno catalán, cuya aspiración es constituir una nación independiente imbuyendo en los niños el odio a España, obligue a todos los alumnos a recibir la enseñanza única y exclusivamente en catalán, aun sabiendo que en la mayoría de los casos no es su lengua materna, lo cual siempre redunda en perjuicio del rendimiento académico de ese alumnado.

O dicho de otro modo, anteponen sus objetivos secesionistas al bienestar de la infancia, convirtiendo la escuela en un magma excluyente de aquellos alumnos cuya lengua materna es el español.

Resulta paradójico que el actual gobierno estatal, que tiene la obligación constitucional junto con el Jefe del Estado de defender la unidad de España, haya suprimido en la reciente ley de educación que el idioma español sea la lengua vehicular en todas las escuelas del país. A mi modo de ver, la única explicación posible es que le preocupa muy poco la ruptura de la unidad de la nación española. Idéntica interpretación cabe atribuir al Partido Popular, aunque en este caso de forma hipócrita, cuando miraba para otro lado durante los años en que sus dirigentes se dedicaron a coquetear con Pujol, permitiendo una y otra vez que en Cataluña se incumplieran de forma sistemática los preceptos legales en el ámbito de la educación. Sin embargo, nunca se había llegado al extremo de acosar a un niño de cinco años por el mero hecho de que sus padres hayan tenido la osadía de exigir que se cumpla la ley.

Proceso de acoso

He leído la carta que los padres de ese niño han hecho pública y suscribo su contenido totalmente. La primera conclusión que he extraído es que esos padres han contribuido de forma implícita al proceso de acoso y marginación que está sufriendo su hijo. Si se lee con atención dicha carta se evidencia que los papás del niño eran conscientes de que iban a ser muy pocas las familias que se atreverían a dar el paso que ellos han dado ya que, según ponen de manifiesto, veían que los apoyaban en privado pero no se atrevían a enviar una queja escrita a las autoridades. Es decir, creo que eran conscientes de que, al igual que sucedió en la Alemania nazi y en el País Vasco con los crímenes etarras, lo que suele hacer la ciudadanía es permanecer en silencio, convirtiéndose de ese modo en cómplice del horroroso atentado que se está cometiendo con ese pequeño. Si, como dicen en el segundo párrafo de la carta, llevaban varios años analizando cuándo sería el momento más apropiado para exigir el cumplimiento de la legalidad, pienso que hubiera sido más eficaz haberse dedicado a contactar con los grupos culturales y mediáticos catalanes opuestos al atropello de los derechos fundamentales que conlleva el proceso secesionista, para que fueran esas fuerzas sociales las que se encargaran de organizar a las familias que en privado apoyaban a estos valientes padres. Es decir, creo que han empleado una estrategia muy limpia y honesta, pero muy peligrosa para el futuro de su hijo. No obstante, debe quedar claro que mi apoyo es total y absoluto.