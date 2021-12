El número de contagios por covid en Aragón está desatado. Con 1.297 notificaciones el día de ayer se convirtió en el segundo con más positivos de toda la pandemia. Las autoridades sanitarias aseguran que la cresta de esta séptima ola –Aragón ha sufrido una más que el resto de España– se alcanzará este fin de semana, pero queda la duda de cómo será el descenso, si rápido o sostenido en el tiempo. Ante una situación como la actual, en la que los hospitales ya sufren la fatiga de los ingresos y centros como el San Jorge de Huesca ya no tiene camas en la uci, es más que razonable que haya preocupación. Por eso es importante actuar con decisión y tomar medidas que frenen de verdad el avance del virus y no poner paños calientes que, a largo plazo, tendrán unas similares consecuencias económicas a las que tendría adoptar medidas más drásticas. España ha entrado ya en zona de riesgo muy alto, a una semana de la Navidad. Ese horizonte que había que salvar y que, al menos para todos aquellos que se infecten desde hoy será insalvable porque tendrán que pasar la Nochebuena y la Navidad confinados.

Toda vez que el Gobierno de España ha dicho ya por activa y por pasiva que no está en su agenda elaborar una ley de pandemias, son los ejecutivos autonómicos los que tienen que bregar contra el virus y tomar decisiones. Pero siempre hay una última voz que debe avalar o no las medidas que toman y esa es la de la Justicia que, a estas alturas de pandemia, ya ha puesto de manifiesto las diferentes interpretaciones que hace de idénticos supuestos. Está claro que las medidas a tomar no pueden ser uniformes porque uniforme no es la incidencia del virus, pero no estaría de más la colaboración de los tribunales con las autoridades sanitarias. La llamadas a la responsabilidad individual y al respeto a las normas no parecen calar lo suficiente, el hastío y la confusión de la ciudadanía sobre lo que se puede y no se puede hacer son mayúsculos y la vacunación avanza, pero no es suficiente. ¿Qué más se puede hacer?