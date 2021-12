Ya tenemos aquí la Navidad, con su venga de paz y venga de polémicas. Yo tengo sentimientos ambivalentes bastante vulgares: el fastidio de tanto consumismo se mezcla con algo que en mis recuerdos mueve pensamientos amables, de aquellos tiempos cuando la niñez decoraba mi invierno con villancicos y los muertos de los que se hablaba eran gente a la que no había conocido. El paraíso es no echar de menos nada, pero eso, como Gil de Biedma, «uno lo empieza a comprender más tarde».

En fin, no me quiero poner melancólica antes de la Nochebuena, pero estoy colocando un belén minimalista y, camello en mano, pensando en la hermosa historia de los Reyes venidos de oriente, me topo con los periódicos. Hay noticias tan llenas de realismo mágico que se lo pondrían difícil no ya a García Márquez, sino al 'Mundo Today'. Lo crean o no, existe en un país lejano –concretamente Arabia Saudí– un concurso de belleza de camellos. Como lo oyen. Ser Miss Mundo de camellos es una cosa importantísima en el Golfo Pérsico, y muy bien pagada: los premios alcanzan los millones de dólares.

Pero hete aquí que este año el comité médico del Festival Rey Abdulaziz ha descalificado a 43 camélidos porque se ha comprobado que les habían puesto inyecciones de botox para, alucina vecina, relajar el morro de los rumiantes y reducir sus tics. También les han metido relleno para resaltar sus pestañas y, de paso ya, les han hecho unos estiramientos faciales. Guerra total a las operaciones estéticas de los camellos. Si los angelicos son feos por naturaleza, por algo será; si Dios lo quiere, que nadie se meta. Con todos los problemas que hay en el mundo, yo no he podido evitar la carcajada. Y luego, para compensar, me he puesto pesimista: «Vendrán más años malos y nos harán más ciegos», decía Rafael Sánchez Ferlosio. Yo no les digo más.