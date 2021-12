El Partido Popular de Aragón abre un nuevo ciclo político tras la designación, por abrumadora mayoría, de Jorge Azcón como presidente autonómico. Azcón llega avalado por su posición como alcalde de Zaragoza, el cargo electo más alto de los conservadores aragoneses en toda la comunidad, y su perfil que en la capital aragonesa le otorga buenas opciones electorales según las encuestas.

Azcón se vio arropado por toda la dirección nacional, con la visita del secretario general del partido, Teodoro García Egea, y del presidente, Pablo Casado, que visitó posteriormente algunas zonas afectadas por la riada y propuso un gran pacto nacional del agua que tenga en cuenta las zonas de sequía y las zonas excedentarias. Parece olvidar Casado que rescatar viejos eufemismos que recuerdan al trasvase del Ebro le dio pésimos resultados electorales hace 20 años, y no es la mejor tarjeta de presentación que deja a un Azcón que ahora debe dejar claro cuál es su modelo político para la comunidad autónoma, con realidades muy complejas que desconoce, cuando ni siquiera desvela qué ciudad quiere construir.

Para apoyarle se ha rodeado de gente de su confianza y su círculo más estrecho, y no ha sido generoso con la dirección saliente. Entre el núcleo duro de la nueva dirección están Eloy Suárez, Pedro Navarro, Octavio López, María Navarro y Marian Orós. Todos son veteranos y salvo Suárez, con un escaso conocimiento político de la comunidad autónoma. Solo Orós está en el parlamento autonómico. Aunque Azcón aún no ha aclarado si optará a la Presidencia de Aragón, Casado lo dio por hecho en su intervención, y situó al nuevo presidente del partido como candidato a la DGA, al aludir que será el mejor presidente de la comunidad autónoma. A año y medio de las elecciones, siempre que no haya un adelanto, el PP tiene camino que recorrer si quiere ser alternativa real de gobierno.

De momento, el alcalde zaragozano ha comenzado a ejercer una dura oposición al Ejecutivo de Javier Lambán. Azcón siempre se ha movido mejor como ariete de oposición, y ya lo está demostrando en su nuevo cargo. Es su obligación a partir de ahora fiscalizar y ser contundente en su tarea de confrontar su modelo político con el del cuatripartito, pero tampoco debe perder la perspectiva de que esa oposición debe ser leal con los proyectos estratégicos y, sobre todo, con la tarea de recuperación económica y social a la que se enfrenta Aragón por la pandemia. Empieza un nuevo ciclo en el PP, que tratará de recuperar de la mano de Azcón el Ejecutivo aragonés.