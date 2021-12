La variante ómicron del covid está provocando un aumento de contagios en todo el mundo que en Aragón también tiene un reflejo preocupante. Día a día vemos cómo crecen las notificaciones de positivos y si bien la gravedad de los casos es menor que en las primeras oleadas de la pandemia no es menos cierto que al haber tantos, se está empezando a percibir una presión hospitalaria que debería preocupar a los responsables del Gobierno aragonés y debería impulsarles a tomar medidas más contundentes antes de que la situación en los centros hospitalarios de la comunidad se complique más.

Es cierto que la situación es compleja, pero el aumento paulatino de la incidencia (ya es de 532 casos cada 100.000 habitantes a siete días, muy cerca del máximo que se registró en octubre del año pasado, con 591) debería obligar a tomar medidas para evitar más complicaciones en enero, máxime cuando las inminentes fiestas navideñas permiten augurar un notable incremento de casos.

Es difícil adoptar medidas que alivien la presión hospitalaria, pero dado que todos los gobernantes asumen resignados que los casos van a ir en aumento y no prevén restricciones nuevas que frenen la curva de contagios, tal vez es el momento de anticiparse ante lo que viene y adoptar nuevas iniciativas ante el aumento de ingresos. Ayer en Aragón había 332 hospitalizados por covid, 44 en ucis. Por tanto, sin caer en alarmismos, tampoco es oportuno minimizar el impacto que tiene la nueva variante ómicron, a pesar del alto número de personas vacunadas y la aparente levedad de esta mutación del coronavirus.

El ejemplo más claro del aumento de la presión hospitalaria está en Huesca, donde las ucis están llenas y ya se han derivado pacientes a Zaragoza y Barbastro (donde el hospital además solo tiene cuatro ucis y, por tanto, poco puede aliviar la situación de la capital alto aragonesa). Si en las primeras olas el Gobierno de Aragón actuó con diligencia y llegó a establecer dos hospitales de campaña, uno en el Clínico de Zaragoza y otro en la Feria de Muestras (este nunca se tuvo que utilizar), tal vez sea el momento de tomar medidas preventivas de este tipo. Y más cuando no se contemplan por ahora restricciones, aunque con los precedentes de comunidades vecinas (Cataluña ya se plantea limitar las reuniones a diez personas e imponer un nuevo toque de queda nocturno) no es descartable que en un futuro no quede más remedio, por mucho que ahora no se contemple. Todo sea para aliviar la presión hospitalaria y garantizar una buena calidad asistencial.