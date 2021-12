Todos los años, por estas fechas, suelo repasar mi agenda telefónica con el fin de eliminar los números que ya me resultan inútiles. En algunos casos, los más evidentes, la razón de que los borre es que mis contactos, verdaderos y queridos amigos, han fallecido. Este año han sido tres, pero sospecho que, por razones de edad, en años venideros, el número aumentará. En mi lista permanecen amigos, e incluso conocidos, a los que no veo hace tiempo, pero con los que presumo de tener una buena relación y les echo de menos. Estos dos últimos años pandémicos tienen la culpa en algunos casos, de esa lejanía y tengo pendientes un montón de cafés o el compromiso de reanudar la buena costumbre de compartir mesa y mantel en cuanto se pueda. Ya se sabe que en la más ortodoxa tradición judeocristiana, compartir mesa es compartir la vida. Elimino, también este año, unos cuantos números de esos que ya no me valen para nada porque no tengo ninguna intención ni ninguna necesidad de llamarles. Son restos de épocas pasadas totalmente superadas. A veces simples conocidos o fingidos compañeros que pasaban por ser amigos de los de verdad pero que simplemente lo eran de conveniencia, de esos que tienen como costumbre usar y tirar. En ocasiones, por alguna razón, son ellos los que me llaman o envían un mensaje, vía WhatsApp, y tengo que tratar de adivinar la procedencia o preguntarles sin tapujos sobre su identidad, lo que igual no es muy cortés pero es mucho más sincero. Pero lo que más me gusta es el balance final, porque aun haciendo abstracción de aquellos números necesarios por cuestiones laborales, siempre observo que el último año se han incorporado más números que los que desecho. Son números de la gente a la que sigo queriendo y con los que tengo vínculos de amistad y lealtad a los que deseo felices fiestas. Y a todos ustedes, también.