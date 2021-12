El año pasado, por estas fechas, me apunté en la libreta del móvil una lista de deseos a revisar a doce meses vista. Qué ingenuidad. ¿Soy la única que pensaba que este 2021 iba a ser mejor que 2020? Hace un año seguíamos vivos, que no es poco, la vacuna estaba en el horizonte, y todavía teníamos capacidad, ganas y fuerza para resistir. En cambio, 2021 se ha revelado como el año en que empezamos a hablar con libertad de los suicidios (yo también he perdido a un amigo, y todavía no lo entiendo), la salud mental se ha convertido en un asunto de Estado y da asco escuchar las sesiones del congreso de los Diputados. Hay cosas que van muy bien, habrá personas a las que la vida les sonría, pero el clima general es de «no puedo más». Ahora viene la Navidad y ni siquiera sabemos si podremos pasarla con los seres queridos, porque estamos jugando a la ruleta rusa juntándonos con la familia (ni siquiera hay test en las farmacias para saber si estamos contagiados o no).

Por eso, en vísperas de la Navidad más rara (por ahora) de mi vida, les deseo que hoy les toque la lotería. Aunque sea un pellizquito de cien euros, aunque sea recuperar lo que ustedes han invertido en décimos. Que el día de la lotería sea un día bonito, porque yo ya no me atrevo a desear nada más. Si acaso, que se marche la niebla del valle del Ebro y que se acabe la huelga de autobuses y tranvías en Zaragoza, dos cosas que, tengo que reconocerles, me están amargando considerablemente la vida. ¿Que hay cosas peores? Sí. ¿Y mejores? Claro, que nos toque la lotería. Si no, hoy será el día de «por lo menos tenemos salud». Y por fin una frase hecha se habrá convertido en realidad. ¡Suerte!