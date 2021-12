Pues así, sin darnos cuenta, hemos llegado a la última Hoguera de manzanas del año. Ya va a ser la tercera Nochevieja en la que el covid sea el tema estrella en nuestras mesas y en nuestras vidas. Los que hayan podido reunirse con la familia casi disfrutarán las discusiones con el cuñao, porque el ser humano es así, todo lo convierte en capítulo de alguna melancolía. Por mucho que intentemos mantener la sonrisa (que es nuestra obligación), todos estamos ya más sacudidos que una estera. Hay gente a la que se le nota el poso de perro apaleado, el miedo, el dolor, la desconfianza, la tristeza, la mezquindad y todo el comprensible y humano repertorio. Pero también hay gente que a pesar de todo mantiene alguna parte intacta, sin contaminar, sin sobornar. Si lo noto, babeo como una perra de Paulov cuando suena una campana. Me relamo cuando me la encuentro como al inicio de una fiesta que uno nunca sabe cómo acabará.

Sea lo que sea, que cada cual mantenga como pueda su hoguera encendida. Yo les confieso estar ya un poco cansada de esa inocencia que hace apenas quince días fue tan agradable reencontrar en los villancicos y en las sonrisas. Tengo el paladar estragado por todos los sabores. Y aún estamos en el centro de esta época de exuberancias celebrativas que nos embotan la conciencia en medio del invierno. Todo esto me lleva a pensar en los excesos, que nunca vienen solos y colman y hastían con tanta rapidez. ¿Y qué buscamos los adultos perdidos –no en nuestra Navidad desarbolada sino en su alrededor–, a lomos de una fiesta interminable?, ¿qué piensas al final de la última conversación intrascendente? En quién. A mí se me oscurecen las pupilas porque yo entiendo a mi corazón. Y no sirve de nada.

«Y en la noche cerrada del deseo/ mendiga nuestra fiebre su limosna de aurora.»

Vicente Gallego dixit.