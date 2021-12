El barómetro semestral de los servicios municipales hecho público ayer por el Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a evidenciar que los habitantes de la ciudad están satisfechos en líneas generales con la calidad de los mismos, a los que le ponen una nota media de notable. Este barómetro también incluía un apartado dedicado a la intención de voto que confirma al aumento de la derecha gracias al incremento de la intención de voto directo de Vox y el PP, que podrían gobernar holgadamente en una cómoda mayoría absoluta al capitalizar el batacazo de Ciudadanos, que podría perder los seis concejales que tiene en la actualidad. Como cualquier estudio demoscópico hecho a un año y medio de la cita electoral, este todavía puede variar, pero marca una tendencia que se ve reforzada por el hecho de que la ciudadanía zaragozana se posicione ideológicamente en el espectro de la derecha, según el barómetro. A pesar de ello, todavía hay un 38% de encuestados que no responde a quién votaría en las elecciones, por lo que el mapa definitivo aún puede cambiar sobre los datos conocidos ayer y que darían un espectacular aumento del PP, que podría pasar de sus ocho ediles actuales a catorce, y de Vox, que doblaría su representación y alcanzaría cuatro concejales. Esta situación deja a la izquierda sin ninguna opción de formar gobierno, si bien será clave saber si vuelve a producirse la confluencia que se dio en 2015 y que no se repitió en 2019. El PSOE, que ganó las elecciones en la anterior convocatoria, podría perder hasta dos ediles y quedarse en ocho, siempre según la proyección sobre la intención directa de voto. Falta mucho para saber cuál será la fotografía definitiva, lo que está claro es que el año que va a empezar será muy intenso en lo político, con la incertidumbre además de conocer quién encabezará las listas. Esto tendrá especial importancia, sobre todo si finalmente el alcalde, Jorge Azcón, opta a la Presidencia de la DGA, lo que obligaría al PP a buscar otro candidato que, hoy por hoy, no tiene. También está por ver si el PSOE mantendrá a su actual portavoz, Lola Ranera, que no fue la candidata en 2019, o buscará alguna opción distinta que hoy por hoy no está clara.

Por lo demás, los zaragozanos dan un notable a los servicios de la ciudad. Como en todos los barómetros anteriores, los Bomberos, el 010 y el tranvía son los servicios con mejor nota, en torno al 8. En el lado contrario, los ciudadanos ven con más preocupación las barreras arquitectónicas, el asfaltado de las calles y el bus, aunque no suspende ninguna.