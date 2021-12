Dejar de fumar, apuntarse al gimnasio, ser voluntario en alguna ong, ahorrar, visitar más a la abuela, beber menos, pedir cita en el psicólogo, subir al Zaragoza a Primera... Sabemos que esta es la lista de buenos topicazos que en estas fechas se elevan como plegarias en el Dag Shang Kagyu y se esfuman en los vientos como cenizas pasajeras en el año nuevo tibetano. Pocos se cumplen. Todo pasa al para luego, al ‘hoy no, mañana’ de José Mota de nuestras carcajadas en campanadas.

Para el mundo rural esta serie de deseos globales inspirados en el buen rollito del confeti navideño, en los regalitos de bondades pedidas para el 2022 se concretan en una larga confesión de penas incumplidas que empiezo a enumerar. No se me ahoguen.

Que a todos los pueblos llegue una buena conexión, rapidita y que no se vaya con la primera ventolera, el primer trueno o lluvia fina. Que la fibra no se quede en la caja de la entrada al municipio y llegue al interior de la casa. Que si la luz sube y sube y no deja de subir no se corte dos por tes, seis. Que se siga manteniendo el esfuerzo de construir o reconstruir vivienda pública para los que quieren venir a establecerse. Que se arreglen las privadas que hay y que sus propietarios abran la mano del alquiler o la venta sin dejar caer el techo. Que mejore la calidad del trabajo, que no sea tan temporal y que la contratación permita progresar con un tiempo holgado en el horizonte. Que se mantengan y amplíen servicios básicos y no se mire por su rentabilidad o el ratio de usuarios. Que se siga apostando por funcionarios que quieran enraizarse y no hacer puntos para largarse a la urbe. Que se respete a pequeños ganaderos y agricultores impulsando ayudas justas y se potencie el comercio de cercanía que es de más calidad y humanidad. Que se abran más escuelas porque hay más niños y niñas a los que criar. Que se regule con cabeza la entrada de las renovables y se de voz y voto a las administraciones locales. Que nadie se olvide de los mayores, que por ellos estamos aquí. Que se escuche la opinión de la gente de estas tierras en todo aquello que les concierne, que es mucho. Que la despoblación no sea únicamente un tema de moda sino un reto real que le de la vuelta al sistema. Que se pongan los dineros en diversas causas y no en un sector único, aunque luzca como solución única y más rentable. Que el progreso sea realmente sostenible y no un bonito anuncio. Que el mundo rural se estructure más para sus resistentes vecinos y no para sus fugaces visitantes. Que se amplie la oferta educativa y profesional para que los jóvenes no tengan como único canal de futuro la huida a la ciudad superpoblada. Que los de aquí abramos un poco más los brazos para acogerlos. Que nadie se sienta solo y todos puedan estar asistidos. Que los que quieran venir, vengan con ganas, no desistan al primer bamboleo ni se crean los cuentos felices porque la vida es jodida y preciosa pero no se sabe cuando es una y cuando la otra. Que la vida siempre continua. Que sonrían. Que es gratis.