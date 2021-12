En plena sexta ola del covid-19, con récord de contagios –unos 100.000 diarios– pero no de mortalidad, Pedro Sánchez no vio, durante su balance del año, motivos para cambiar de estrategia frente al coronavirus, que se basa en la vacunación, pocas restricciones y equilibrio entre salud pública, salud mental y crecimiento económico. El presidente del Gobierno confía en que, con el 90% de la población adulta vacunada, se pueda convivir con el virus y se pueda contener el número de muertos en cifras bajas. Es una apuesta tan firme como arriesgada ante el imparable avance de la variante ómicron y el riesgo de saturación de los hospitales, como ya lo está la asistencia primaria. Solo el tiempo y la evolución del covid darán la razón a la estrategia blanda o a la más dura que sí están siguiendo otros países.

El balance del año del presidente fue, como es costumbre, triunfalista, no tanto, de todas formas, como catastrofista fue el del líder de la oposición, Pablo Casado, que despachó la actuación del Gobierno en 2021 con el calificativo de «año nefasto». Para muchos españoles lo ha sido, aunque menos que el 2020. Pero no parece que sea de esas necesidades reales de los ciudadanos de lo que hable el papel, sino más bien de la necesidad de generar una sensación indefinida de catástrofe general sobre la vida política del país. Lo cierto es que Sánchez y su Gobierno han salvado el año con dos logros importantes: la aprobación de los Presupuestos y de la reforma laboral. Las cuentas públicas han salido adelante con el apoyo de 15 partidos entre el Congreso y el Senado y con una mayoría muy amplia para una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que solo cuenta con 155 escaños sobre 350. El Gobierno ha conseguido aprobar los presupuestos de los dos últimos años «en tiempo y forma», algo que no sucedía desde la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

La reforma laboral es otro éxito gubernamental porque no se alcanzaba un acuerdo tan relevante con la participación de los agentes sociales desde hace diez años. La reforma, sin embargo, no tiene por ahora los apoyos necesarios para ser convalidada en el Congreso, ya que los socios tradicionales del Gobierno –ERC, PNV y EH Bildu– mantienen discrepancias con lo acordado. El margen de maniobra del Gobierno es muy estrecho porque la CEOE ya ha advertido de que se retirará del pacto si se «toca una coma». Por eso, Sánchez apeló varias veces al «sentido común» para convalidar el acuerdo con los agentes sociales sin cambiarlo, aunque el Parlamento tenga derecho a modificarlo. Reiteró que es mucho mejor un acuerdo con las tres partes –Gobierno, sindicatos y patronal– que otro sin la presencia de los agentes sociales, a los que puso como ejemplo de «responsabilidad» para que sean imitados por los partidos políticos. Y es cierto que durante toda la crisis pandémica, su disposición a llegar a acuerdos debería haber sido tomada como modelo.

Sánchez recurrió también al «sentido común» para retrasar «unas semanas» la reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña, debido a la prioridad que requieren ahora la pandemia y la recuperación económica. Pero se anotó la mejora de la situación en Cataluña si se compara con la de hace cuatro años, una distensión causada por la voluntad de diálogo del Gobierno y de la Generalitat presidida por ERC y propiciada en buena parte por los indultos concedidos a los presos del ‘procés’.

El presidente del Gobierno aseguró que en dos años se ha cumplido un 42% de los compromisos del Gobierno de coalición, que, pese a la novedad de la fórmula y a las divergencias que ha provocado la elaboración de algunas leyes, ha mantenido una notable estabilidad y ha sabido negociar con sus socios parlamentarios cuando ha sido necesario. La mejor prueba de la estabilidad es la intención, que Sánchez volvió a anunciar, de agotar la legislatura.