Si ese criterio tiene vigencia hoy en día, espero que este nuevo año traigáis todo lo que os pidamos, ya que hemos sido absolutamente obedientes, tal y como lo demuestran los ejemplos que relato a continuación.

A pesar de que nuestros gobernantes sabían lo contagioso que era el coronavirus al inicio del 2021, nos dijeron que en España solo tendríamos unos insignificantes casos y que por esa razón podíamos asistir a eventos deportivos internacionales y a manifestaciones callejeras; y les hicimos caso. Cuando nos obligaron a encerrarnos en nuestras casas, aunque había muchos juristas que veían inconstitucional esa drástica medida, no solo dejamos de salir sino que además aplaudíamos desde nuestros balcones. Cuando los sanitarios tenían que usar bolsas de basura como si fueran auténticos equipos de protección individual y no encontrábamos mascarillas porque el Gobierno no hizo nada para evitar ese peligroso desabastecimiento, en lugar de salir a las calles a protestar, cada cual se agenció los equipos de protección como pudo, pagando precios desorbitados. Cuando nuestros gobernantes dejaron morir a decenas de miles de ancianos en las residencias porque los hospitales estaban colapsados, ocultando posteriormente el número total de fallecidos, lo aceptamos estoicamente. Cuando por fin llegaron las vacunas, fuimos a vacunarnos masivamente porque nos aseguraron que íbamos a estar inmunizados durante al menos dos años, aún sabiendo que eso nadie lo podía garantizar por falta de experimentación prospectiva. Hoy nos dicen que la inmunización es parcial o que solo dura seis meses y estamos yendo a que nos pinchen por tercera vez sin quejarnos. Hace un año nos dijeron que los niños contagiaban muy poco, y ahora los mandamos a vacunar sin pestañear porque aseguran que son los principales responsables de este elevado número de personas infectadas. Y, por si no fuera suficiente nuestra docilidad borreguil, hemos aceptado que nos marquen con eso que llaman pasaporte covid.

Creo que esos ejemplos son más que suficientes para demostrar a sus majestades que tenemos bien merecido que nos traigáis todos los regalos habidos y por haber, pero mucho más lo merecemos las personas que habitamos en esta región española que se llama Aragón. Aquí, por desgracia, hemos estado siempre en los puestos de cabeza de los contagios en relación al número de habitantes y, a pesar de ello, a nadie se le ha ocurrido preguntar las causas ni protestar. Hoy, cuando nuestro país está sitiado por la sexta ola de la pandemia, en esta región ya estamos en la séptima. Sin embargo, lo aceptamos humildemente y miramos para otra parte. No sé a qué se debe esta docilidad de quienes habitamos Aragón, aunque mucho me temo que al estar todos los partidos políticos involucrados en la gobernanza (unos controlan los ayuntamientos y otros el Gobierno regional), presionan mancomunadamente para que nos mantengamos silentes.

Como podéis imaginar, empezaría y no acabaría pidiendo deseos. Sin embargo, me voy a limitar a mencionar los que considero prioritarios:

Que se reduzcan al mínimo los ministerios, los altos cargos, los asesores, los chiringuitos cuyo objetivo es enchufar a los correligionarios, y las muchas instituciones prescindibles que existen. Que se reforme la ley electoral para evitar el desproporcionado peso parlamentario de los partidos regionales y para impedir que se conformen los gobiernos a espaldas del pueblo cuando ningún partido obtiene mayoría absoluta. Que se replantee de forma radical la atención primaria médica y que se creen por toda la geografía hospitales de segundo nivel para evitar las injustas listas de espera, la saturación de los centros de salud y el colapso de las urgencias hospitalarias. Que haya trabajo suficiente y bien remunerado para evitar que ingentes cantidades de ciudadanos tengan que vivir siendo deudores de las ayudas públicas. Que servicios tan sustanciales para el bienestar social como la salud y la educación sean competencia del gobierno central, evitando así el desmadre en que se han convertido actualmente. Que en los departamentos de atención a la ciudadanía seamos atendidos de forma gratuita por personas y no a través de máquinas que solo sirven para que perdamos nuestra paciencia. Que se obligue a los bancos a que remuneren el dinero que les depositamos en lugar de cobrar vergonzosas comisiones a los más débiles. Por último, que se aborde con racionalidad la problemática de las zonas rurales, en lugar de prometer a sus habitantes fantasmagóricos servicios que a lo único que contribuyen es a la aparición de más políticos demagogos.