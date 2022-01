Pues sí, ya estamos aquí. ¡Y quién nos iba a decir que viviendo el sueño de la marmota! El 2022 nos acaba de abrir sus puertas, pero mudo se resiste a desvelar lo que nos reserva. La tensa espera que mantenemos desde marzo de 2020 nos ha enseñado a permanecer alertas y no dar casi nada por sentado, concluido, superado. Apenas sin solución de continuidad tras mirar hacia atrás y hacer balance de lo que el 2021 nos ha dejado proyectamos las ilusiones, esperanzas y temores hacia adelante, y cruzamos los dedos para que el 2022 nos trate con cierta clemencia.

Y si bien es verdad que buena parte de lo que nos acontezca depende de nosotros, de nuestra empatía, empuje, reflexión, decisión… sería ilusorio negar que el mundo es un lugar de riesgo y que pretender tener las cosas bajo control es un rasgo de prepotencia, estulticia o, tal vez, simplemente de temor camuflado.Y es que no, no es necesario ser un consagrado actor de la Academie Française para saberse camuflar. Incluso somos perfectamente capaces de hacerlo con nuestros balances sobre el pasado y cómo no con nuestros propósitos de cara al porvenir. Y ¿hay algo de malo en ello?, podríamos preguntarnos. A mí me parece que no es nada fácil responder a eso. Tal vez el camuflaje pueda estar libre de reproche si y solo si se respeta un doble límite.

Primero el del primum non nocere o, lo que es igual, en primer lugar, si ese camuflaje no hace daño a los demás; y, segundo, si en ese ocultamiento no nos engañamos a nosotros mismos. Tengo la convicción de que recurrir al autoengaño no solo no nos hace más fuertes, ni sensibles, sino que es el comienzo de un autosabotaje y un sabotaje a los demás. En general somos bastante habilidosos en eso de entorpecer nuestros propios afanes: el miedo al fracaso disfrazado o bien enmascarado suele ser responsable.

Pero más allá de especulaciones sobre nuestras debilidades e inseguridades parece obvio que, por mucho que vivamos en el tiempo de la imagen, la transparencia y la exposición o, quizás precisamente por ello, son más válidas que nunca las palabras que al respecto pronunciara Max Aub «todos vivimos escondidos y escondiéndonos de los demás y de nosotros mismos (…) Nadie dice quién es a nadie». Con motivos podría contradecírseme pues jamás nos habíamos descubierto tanto como ahora cuando las redes sociales propician ese escaparate de fruslería en que hemos convertido el mundo. Pura parodia, que se presenta como exhibición de libertad cuando no es sino su antípoda, sucedáneo y falsificación de cuanto de digno podamos tener.

Pero como toca hacer balance y propósito ahí van los míos: adiós a un despiadado 2021 que me arrebató a uno de los míos y saludos con respeto a un 2022 en el que sería deseable que todos –entusiastas y descreídos, cívicos y mal educados, maestros y discípulos, responsables políticos y ciudadanos de a pie- nos conjurásemos para hacer la vida propia y ajena lo más amable posible. Y puestos a pedir, sin necesidad de mascarilla ni antifaz. Y dicho eso, les deseo lo mejor para el 2022 y todos los que le sigan.