Una de las decisiones más estúpidas y crueles durante la pandemia en España fue encerrar a los niños durante seis semanas. Una de las cosas que mejor se han hecho en España ha sido la apertura de los colegios.

El especialista en salud pública Joseph G. Allen ha escrito en el New York Times que a estas alturas sabemos que el covid supone un riesgo bajo para los niños y que tener a los niños fuera de la escuela implica un riesgo alto para ellos. La tasa de hospitalización es de 1 entre 100.000 niños en Estados Unidos a la semana, decía Allen: la cifra ha sido consistente a lo largo de la pandemia. Una cantidad considerable de esos niños (entre el 15 y el 20% en Reino Unido y Estados Unidos) son ingresados con covid y no por covid, como también ha señalado Anthony Fauci.

El cierre de los colegios tiene claras desventajas: se aprende menos cuando se estudia a distancia. Allen citaba un estudio que mostraba que la pandemia había provocado un retraso de seis meses en matemáticas y cinco en capacidad lectora. No todos los niños tienen los mismos recursos en casa. Y no afecta igual a todos: castiga más a quienes tienen menos recursos. Muchos alumnos abandonan las clases a distancia. Cerrar los colegios incrementa la desigualdad. También tiene un efecto en el trabajo de los padres, que deben adaptarse. Muchas veces son las madres las que deben perder horas de trabajo, o simultanearlas con la atención a los hijos. El confinamiento, en la descripción de un lector del Times que citaba Mathew Parris, se puede describir así: gente de clase media escondida y gente de clase baja llevándoles cosas. El cierre de las escuelas refuerza desequilibrios de clase y género.

También señalaba Allen que en algunos lugares los colegios es el sitio donde los niños tienen una comida decente, y donde se detectan problemas que pueda haber en casa. Decía que no tenía mucho sentido forzar cuarentenas en clases donde había un positivo; era más práctico a su juicio usar los test. Señalaba la importancia de la ventilación, un asunto que se ha cuidado en España. Decía que los niños son resilientes, pero no infinitamente resilientes. No pensamos mucho en la aberración que es jugar o aprender a leer con mascarilla, ni en los efectos que puede tener.

Muchas de las medidas de cierres escolares -mientras se mantienen abiertos lugares donde se producen más contagios- se han hecho por una sola razón: porque se puede. Al comienzo de la pandemia, decía Allen, se hablaba de que las escuelas debían ser el primer sitio en abrir y el último en cerrar. Ahora cree que no deben cerrar nunca.