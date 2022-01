Nuestra historia comienza con un club destrozado por el villano Agapito. El club estaba fatal, y varias de las Familias Top de Zaragoza lo compraron. Por aquello de la libertad de expresión, los llamaré Montescos y Capuletos. Gracias a sus contactos en la política, vendría una prometedora remodelación del estadio de la Romareda y podrían hacer pingües beneficios. El método, el de siempre. Se remodela con dinero público y se ceden sus usos terciarios al club, e indirectamente a las empresas de dichas familias que sin poner un maravedí, se las embolsan. Y quién sabe si incluso algún Capuleto no tendría una empresa constructora para hacer dicha remodelación, con los habituales sobrecostes. Además de esto, las expectativas de un club como el Zaragoza hacían prever una rápida vuelta a primera, o lo que es lo mismo: ingresos televisivos suficientes para enjugar el deudón del club. Pero hete aquí que las cosas empezaron a salir mal. Para empezar, esa vuelta a primera no fue precisamente pan comido, pero no fue lo peor. Unos plebeyos entraron a gobernar el Ayuntamiento de Zaragoza en 2015. Y esos desvergonzados no entendían por qué diantres tenían que regalarle el estadio a Montescos y Capuletos. Empezó la campaña de acoso gracias a los Capuletos, familia de noble heráldica. Llegaron Azcón y Ciudadanos, que no son plebeyos y sí amigos de las Familias Top. Las familias veían que aquello estaba hecho, y mientras se hablaba de ello, zas, llegó el covid y paralizó todo. Entre tanto, el Zaragoza asfixiado por su deuda, cada temporada lo hacía peor y vendía jugadores para sobrevivir un año más. El pelotazo se empezaba a ver cada vez más lejos y se hartaron de esperar. El Real Zaragoza pasó de ser la gallina de los huevos de oro a una patata caliente que había que quitarse de encima, pero sin perder un duro. Así buscaron compradores para el club, pero está claro que nadie quería pagar dinero a cambio de deuda, de ahí la repetida frase de los viernes “la semana que viene se cierra la venta del club”. Pero el pretendiente se esfumó. Y empezó la tensión entre Montescos y Capuletos, cada uno queriendo vender su parte al grito de tonto el último, no sea que el club muera en sus manos y se vea que no hay tanta nobleza y sí afán de lucro. Con los años, hijos alocados y rebeldes de Montescos y Capuletos se enamorarán, pero esa es otra historia.