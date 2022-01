Este es el primer lunes de un año completamente nuevo. El primer día normal. El día 1 de enero no es normal y este año, el 2, al caer en domingo, aún admitía la inercia de las felicitaciones. Tras la mañana robada por el sueño que da trasnochar obligatoriamente, tras las resacas y las sobremesas surrealistas que se alargan hasta la noche del domingo, parece que Gil de Biedma vuelve a dar en la diana en su poema Lunes: «Pero después de todo, no sabemos/ si las cosas no son mejor así,/ escasas a propósito… Quizá,/ quizá tienen razón los días laborables». Por tanto, desde hoy, olvídense de felicitar el año nuevo y céntrense en trabajar o lo que surja.

Sin embargo, es cierto que en este lunes uno tiene entre los pliegues de los pensamientos el inmenso pedazo de arcilla que es un año nuevo por delante, con el que todavía puede hacer cualquier cosa. Yo, como seguramente ustedes, quisiera hacer muchas y muy distintas, sí; no son solo los típicos buenos propósitos de año nuevo -la dieta, el gimnasio, dejar de fumar-, son cosas que nos esperan y nos exigirán estar a la altura. Poemas, amigos, amores, planes. Supongo que nada será fácil, pero disfrutemos del hecho de seguir viviendo aquí, donde los años se repiten una y otra vez como canciones en una extraña fiesta llena de ritmo, tedio y peligro. Tarareo una vieja letra de aire mod, pienso en 'La calle del ritmo' esperando encontrar, como siempre, el mío propio, con una mezcla de pereza, fe, incredulidad y esperanza. Nadie sabe lo que traerá el futuro, pero hoy todavía es nuestra obligación esperar algo bueno. Por mi parte, no sé si es coherencia o tozudez, pero sigo creyendo en las mismas cosas. Lo dije hace mucho tiempo y lo sigo pensando: creo en los hombres desesperados, no encuentro otra manera decente de estar en el mundo.