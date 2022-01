Hablar de lo que no se sabe está de moda. Se ha normalizado. Con la pandemia todo el mundo tiene su propia opinión y es capaz de debatir y desprestigiar el conocimiento científico del virólogo más experto y prestigioso. Cualquier tonta, con perdón, del peor canal de TV emite su opinión con el asentimiento de otras tan inexpertas e imprudentes como ella misma. Y lo malo es que esas opiniones, como la del ¿cantante? Bosé crean tendencia y se expanden por las redes para consumo de paranoides y adictos a las conspiraciones.

Aquí todo el mundo sabe de todo. Los títulos universitarios conseguidos después de años de estudio y dedicación no sirven más que para adornar un despacho. Cualquier mindundi se siente capaz de discutir sobre el tema más especializado sin ningún rubor. Pasa hasta en la universidad, en la que a veces algunos pretenden enseñar una disciplina que desconocen y para una profesión que no es la suya y que por tanto nunca han podido ejercer. Pretenden y lo consiguen, amparados en un marco legal irracional que se opone al más sentido común. Pero todo es transversal y todo el mundo vale para todo.

Y si eso pasa en el templo del conocimiento científico donde la especialización es garantía de calidad, qué no va a pasar en las tertulias o en los programas basura. El ignorante pontifica, es decir expone sus opiniones con tono dogmático y suficiencia. Aquello de «zapatero a tus zapatos» pasó a la historia porque todo el mundo opina sobre lo que sabe y sobre lo que ignora sin miedo al ridículo. Y en política no digamos. Cuanto más grande es la barbaridad, más repercusión tiene en los medios afines y ese y no otro es el efecto que se persigue. Una sociedad que no distingue entre el conocimiento vulgar y el científico es una sociedad de ignorantes en la que crece el fascismo. Y dejen el ozono en paz, no cura el covid, aunque lo autorice un juez. Hagan caso a los médicos.