El cansancio es más una emoción que una sensación. Nos sentimos cansados, antes de estar cansados. Cuando realizamos un esfuerzo físico, nuestro cuerpo consume recursos fisiológicos en forma de glucosa. Pero el cansancio psicológico nos consume la personalidad. No tiene nada que ver con la vagancia. La pereza se disfruta y nos disfruta. Decía el escritor francés, Jules Renard, que la pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. El cansancio que emana de nosotros se impone al resultado de cualquier actividad física o mental. La falta de voluntad para hacer algo o la escasez de energía para afrontar cualquier tarea, es lo que llamamos abulia.

Se trata de un síntoma que recorre trastornos de diversa gravedad, pero también comportamientos cotidianos. Nos levantamos cansados, porque el sueño no ha sido reparador, ya sea en cantidad o la calidad. El despertar de la marmota hace que cada día sea lunes. Si no tenemos trabajo o es tan precario que no sabemos cuánto va a durar nuestro próximo contrato, la sensación no cambia o incluso empeora.

'Lunes al sol'

Los 'lunes al sol' son tan agotadores como inagotables, aunque sean intermitentes. Este tipo de cansancio psicológico es un repelente social. Nadie quiere estar cerca de estos humanos sin energía. Unos piensan que tendrán que hacer lo suyo y lo propio. Otros temen el contagio del desgaste. Y la mayoría los perciben como unos vampiros energéticos que les van a robar las alas de la vitalidad. Conocemos este tipo de cansancio. Pero estamos más desorientados en lo que respecta a la influencia social de este agotamiento. El nuevo año nos ha traído un cansancio viejo. Lo novedoso es que la sensación individual y colectiva es similar. No hay fronteras territoriales ni sociales en lo psicológico.

La repercusión sí cambia en función del nivel económico y la riqueza de cada país, pero la abulia social es universal. Esta Nochevieja ha habido menos felicitaciones y memes que en la llegada de 2021, cuando bromeamos con el confinamiento vivido. La abulia social es la antesala de la anhedonia colectiva. Es decir, la dificultad común de disfrutar. El enfado lleva a trasladar agresividad contra los supuestos responsables de esta situación. Algo que se vivió al comienzo de la pandemia, disparando contra los dirigentes políticos y sanitarios. Ahora, esta apatía se ha interiorizado y colectivizado a la vez. No disfrutamos lo suficiente de las buenas noticias que nos acompañan con el avance de la vacunación o la creación de empleo. Psicológicamente no hemos tenido Año Nuevo y así 2022 sigue siendo un lunes anual.

Cuando nos autorice la ciencia sanitaria debemos declarar, con los mismos o más festejos, la fase endémica del covid-19. La normalización nos permitirá disfrutar de lo extraordinario. Algo que ahora es imposible ya que las noticias personales son idénticas a las sociales y ambas se repiten día a día en los medios y por nuestros medios, sin que diferenciemos un telediario de una conversación. La anhedonia social se comporta como una defensa individual para la supervivencia. Algo que debemos contemplar como un reservorio de energía vital y una inversión para lo venidero. Eso sí, queda mucho trabajo en el ámbito educativo, de fortalecimiento del sistema público de salud y bienestar, en particular de salud mental, y en construir una sociedad más cooperativa y sostenible a nivel global. Hablo de una globoperación cargada de futuro.

'Traduttores y traditores'

Lo cercano se siente tan lejano, y lo alejado es tan nuestro, que resulta difícil separar la realidad de nuestra tierra de la que viven otras zonas alejadas. Se universaliza lo cotidiano. Las riñas políticas resultan superfluas. El que fuera buen patrón del 'Bribón', y Rey emérito, vive 'abúdico' en tierras de Oriente. A los demás, nos 'abude' bastante. Las quejas de la oposición resultan irrisorias ante la bonanza de la economía y la creación de empleo. Las palabras de Garzón se mueven entre los 'traduttores y traditores' del Brexit y las derechas. La conclusión es sencilla. Si lo que haces o dices no suma, y ayuda a tus adversarios, te has equivocado aunque no le falte algo de razón. ¿Estará celoso del protagonismo de Yolanda Díaz?

El Real Zaragoza es un club con unos dirigentes frustrados en lo económico, abúlicos en lo institucional y anoréxicos en lo deportivo. La afición sigue anhedónica porque no hay placer sin excitación. Lo mejor es que el lunes vuelve el jolgorio a los colegios. ¡Dejad que los gritos se acerquen a mí! Esto sí es vida nueva.