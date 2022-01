A comienzos de siglo, durante los años del crecimiento descontrolado de la construcción en España, muy poca gente se atrevió a señalar sus contradicciones. España crecía a un buen ritmo, el paro se reducía, los turistas venían cada vez más, la banca española estaba muy bien considerada, las grandes constructoras se disparaban en bolsa y las pequeñas no daban abasto, casi todo el mundo podría tener una o dos casas y muchas localidades del país estrenaban con orgullo sus nuevos hitos arquitectónicos en forma de puertos deportivos, palacios de congresos o museos de temáticas variadas. Los notarios y los registradores de la propiedad también ganaron mucho dinero aunque se limitaban, por supuesto, a garantizar el cumplimiento de la legalidad. Aquellos intelectuales, economistas, concejales de la oposición o movimientos sociales que denunciaron la destrucción del paisaje, el urbanismo enloquecido, el crecimiento del fracaso escolar, las sospechas de corrupción en los procesos de recalificación o, en general, la apuesta excesiva por el monocultivo de la construcción y la hostelería fueron acusados de antiespañoles, de cenizos o de querer la ruina para sus pueblos o sus comarcas. Cuando llegó la crisis y el paro se disparó, mucha gente perdió su casa y sus propiedades, el sistema financiero quebró y hubo que rescatarlo con el dinero de todos, resulta que había un montón de gente que ya lo veía venir.

En ese momento, la derecha política y mediática acuñó la expresión «vivir por encima de nuestras posibilidades» y la responsabilidad recayó en toda la ciudadanía, que se había emborrachado con tanto crédito y tanto trabajo fácil.

La ganadería da mucho trabajo, es importante en el PIB de muchas regiones y lo que debería hacer el ministro es defenderla

Dos fenómenos diferentes

He recordado esta secuencia de acontecimientos mientras leía las declaraciones del ministro de Consumo y las críticas que ha recibido. Son dos fenómenos diferentes y de muy distinta magnitud, pero creo que hay similitudes interesantes. Cuando alguien importante critica un modelo especulativo pero de éxito, la derecha política y mediática pide su dimisión, las asociaciones empresariales lo acusan de mentir o de ir en contra de los intereses del país y quienes supervisan este crecimiento descontrolado del sector, los veterinarios, se sienten agredidos porque ellos hacen cumplir la normativa europea. La ganadería da mucho trabajo, es importante en el PIB de muchas regiones y lo que debería hacer el ministro es defenderla porque lo demás es secundario: distinguir la ganadería intensiva de la extensiva o las macrogranjas de las pequeñas explotaciones, reconocer la realidad de la contaminación del suelo y del agua, de la producción de carne de baja calidad (no en mal estado, basta ya de demagogia) o de las protestas de los habitantes de los pueblos. No se si estamos en medio de un proceso de formación de una burbuja, pero si el modelo quiebra por el crecimiento de los problemas medioambientales, por falta de clientes o por una crisis internacional de precios, por ejemplo, ¿nos dirá Lambán que estábamos produciendo carne por encima de nuestras posibilidades?

En lugar de lanzarse en tromba hacia la política compulsiva, quizás sería necesario abrir un debate más sosegado entre las organizaciones patronales, las fuerzas políticas (incluidas las nuevas formaciones de la España vaciada) y los movimientos vecinales que están padeciendo las consecuencias. Porque, si es antiespañol todo aquel que critique este modelo, ¿por qué el Gobierno de Aragón está pensando ya en limitar el número de cabezas de ganado por explotación?