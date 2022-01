Pocas cosas hay más peligrosas que las frases de autoayuda con las que nos bombardean. Las peores son todas esas del tipo «olvida tus barreras». Uno no debe olvidar nunca sus barreras sino conocerlas muy bien, con esperanza pero también con realismo. No entraré en la horterez que supone ese tono de gurú barato –y no porque lo estéticamente lamentable de su estilo no me parezca importante– pues se me acabaría la columna sin haber dicho lo que quería: tenedles miedo.

Ese tipo de pensamiento que parece que todo lo cura y en el fondo es todo locura no hará desaparecer ninguna barrera. Solo nos llevará a esa adolescencia perpetua como individuos, como país, en la que repetiremos el mantra de que se puede lo que no se puede. Convendría ir diciéndoselo a nuestros hijos. Sin embargo, con lo posible ya hay bastante faena, hay un horizonte difícil pero amplio que jamás alcanzaremos sin conocernos y palpar antes nuestros barrotes. El peligro de encarar el año y la vida en general olvidando alegremente nuestros límites y creyendo que para bailar 'El lago de los cisnes' aunque hayas nacido gorda y sin ritmo solo hace falta apretar los puñitos y desearlo muy fuerte es que cuando no lo consigas –que no lo conseguirás– el gurú te dirá que no lo has deseado lo suficiente, que no has tenido voluntad y que es culpa tuya. Tampoco te podrás poner triste entonces porque eso no es positivo y hay que estar constantemente alegre para no atraer malas vibraciones. Que estás en el paro; tú, alegre. Que se muere tu padre; tú, alegre. Tengo ganas hoy de reivindicar el derecho a la tristeza, el derecho a no engañarse más de la cuenta con espejismos que alimenten una autoestima egoísta e irreal. Si te puedes querer, quiérete; si no, sopórtate. No es poco. Seguramente es lo que hacen la mayoría de tus amigos.