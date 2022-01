Usted, apreciado lector ¿desea vivir en una sociedad igualitaria y que siga construyendo igualdad entre todos los ciudadanos o lo contrario? ¿Quiere disfrutar de un sistema sanitario que nos atienda a todos con los medios más adecuados en cada caso, sin pasarle la factura al final? ¿Quiere poder acceder a los medios técnicos y mejores especialistas para que atiendan a su hijo o hija, si tiene que pasar por el quirófano, o dar a luz por ejemplo, sin tener que hipotecar su casa o pedir un préstamo bancario? ¿Quiere tener accesible una asistencia primaria que atienda sus problemas con eficacia y competencia, bien dotada de profesionales y medios, bien pagados, en la que le atiendan rápidamente? Vaya contestando y hágase las mismas preguntas relativas a la educación, la universidad, los servicios sociales, las pensiones, los bomberos, la seguridad pública, la limpieza... en fin a todos esos sectores que se definieron como esenciales en medio de la pandemia.

No es un ejercicio fuera de lugar. Le aseguro que conozco países en los que la gente no acude a Urgencias por no pagar la factura, o le interrumpen un tratamiento oncológico porque no tiene seguro ni medios para pagarlo, o que con más de 70 años siguen conduciendo un taxi porque con la pensión no podrían vivir. En Santiago de Chile o en Buenos Aires los bomberos voluntarios me abordaron pidiendo ayuda para mantenerse, porque no es un servicio público. En Estados Unidos muchas familias se hipotecan por segunda vez para poder enviar a sus hijos a la Universidad. Cada vez que se reclama o se presume de bajar impuestos pagan los mismos. Lo ha dicho la vicepresidenta Nadia Calviño: «Las personas cuya única política económica es la bajada de impuestos lo que quieren es recortar en sanidad, en educación y el estado de bienestar». Y además, poco a poco construir una sociedad más desigual en la que cada cual se busque la vida. Vaya pensando, para cuando haya que votar.