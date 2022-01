No soy experto en sanidad animal y, por tanto, no me parece honesto tratar de diseccionar aquí si la calidad de la carne que consumimos procedente de la ganadería intensiva es buena, mala o regular. Yo supongo que será excelente, ya que antes de ser exportada y puesta a la venta pasa por rigurosos controles de calidad tanto nacionales como extranjeros. También quiero suponer que el ministro de Consumo dijo que nuestra carne es de pésima calidad porque él no conoce la existencia de esos controles. O dicho de otra forma, parto del supuesto de que el señor Garzón dijo ese disparate en el diario inglés 'The Guardian' por su enorme desconocimiento sobre temas de consumo, y no porque su propósito fuera hundir las exportaciones de carne española al Reino Unido. Ahora bien, creo que no hay que ser muy mal pensado para dar por hecho que esas declaraciones del ministro causen un grave daño a la economía de España, semejante al que hizo cuando afirmó que lo único positivo de esta pandemia era que contribuiría a acabar con la masificación turística que nos ha estado invadiendo durante más de cuarenta años.

Hipocresía Personalmente, me parecen muy coherentes esas afirmaciones públicas del actual ministro de Consumo, dada su procedencia política y su currículum profesional. En cambio, me parecen hipócritas las reacciones de esos políticos que han solicitado que dimita de manera inmediata, ya que saben perfectamente que el señor Garzón no va a dimitir. En primer lugar, porque en la actual situación de reestructuración de la izquierda española necesita conseguir los votos de los sectores ecologistas más radicales para ser alguien en el nuevo partido que está emergiendo. En segundo lugar porque es imposible que una persona renuncie a un alto cargo público cuando toda su carrera profesional se ha desarrollado bajo el paraguas sindical y político. Es cierto que también ha habido reacciones mucho más candorosas e ingenuas, como la que tuvo la ministra portavoz del Gobierno cuando afirmó que las declaraciones hechas por el señor Garzón eran de tipo personal y que, por tanto, no involucraban al gobierno. Menos mal que al día siguiente el personaje aludido aclaró que él había hablado en calidad de ministro de Consumo, lo cual parece bastante creíble ya que no hay que ser muy inteligentes para pensar que a ningún medio de comunicación se le habría ocurrido entrevistar sobre temas de consumo a una persona particular absolutamente indocumentada en ese ámbito. Para que no falte nada en la viña del Señor, también ha habido líderes políticos que han reaccionado de forma disparatada e incongruente, como es el caso del señor Casado, anunciando que va a pedir en todos los ayuntamientos y parlamentos regionales la reprobación de dicho ministro. Viendo lo que se ha publicado estos últimos días sobre el tema en la práctica totalidad de los medios de comunicación escritos, la actitud que los periodistas más han destacado ha sido la del presidente de Aragón, probablemente por ser un relevante miembro del partido político al que pertenece el presidente del Gobierno español. Por ello, dedicaré un comentario específico a su posicionamiento. Remodelación del Gobierno Como es sabido, sus únicas actuaciones se han limitado a solicitar la dimisión del citado ministro y a anunciar que va a insertar publicidad en el diario The Guardian con el objetivo de demostrar la excelente calidad de la carne procedente de las granjas implantadas en esta región. La segunda medida me parece bien intencionada y, por consiguiente, digna de ser alabada. Sin embargo, conociendo la fina inteligencia política del señor Lambán, estoy convencido de que él sabe perfectamente que el ministro de consumo no va dimitir. Por ello, lo lógico y lo que dicta el sentido común es que hubiera exigido al presidente del Gobierno que lo cesara de manera fulminante, ya que fue quien le concedió ese cargo y quien, por tanto, posee la potestad de cesarlo. Al mismo tiempo, si su jefe político no le hace caso (que en realidad es lo que ha ocurrido), tendría que coaligarse con otros barones socialistas que presiden regiones tan afectadas negativamente como Aragón por las declaraciones del discutido y discutible ministro, para obligar al señor Sánchez a que lleve a cabo una profunda remodelación del Gobierno, situando en la cúpula de los gabinetes ministeriales a personajes que favorezcan más y mejor los intereses económicos de las regiones españolas más rurales y despobladas.