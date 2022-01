Cada época tiene sus mantras. Gustave Flaubert, de cuyo nacimiento se cumplieron 200 años en 2021, recopiló algunos de los tópicos de la suya en el Diccionario de las ideas recibidas. A menudo en la discusión se cuelan esos clichés: todos conocemos la sensación deprimente que se produce cuando oímos (o decimos) que el problema en realidad está en la educación. Suele ser un buen momento para cambiar de tema (y a veces el problema está en la educación, pero que sea un recurso tan frecuente resta verosimilitud a la idea). Otras veces se trata de una afirmación a resguardo de un consenso: no estás seguro de que sea cierto y quizá ni te lo planteas; lo repites porque no va a traerte problemas. Si escribes de la pandemia, dices que es importante que haya más recursos para la Atención Primaria. Nadie va a pensar si es verdad o no, porque forma parte de una sabiduría convencional: ¿quién va a estar en contra? A veces sirve para dar una falsa sensación de ecuanimidad, que a menudo es una especie de coquetería. Son ideas seguras: afirmaciones que en determinado contexto circulan sin ser cuestionadas.

A veces funcionan como lo que en inglés se llama (por el Monopoly) get out of jail card. Una particularmente grotesca –y lo que hace que sea grotesca es su aceptación en círculos respetables– es atribuir toda crítica al machismo. En su célebre entrevista en el Guardian, Alberto Garzón dijo que la mayoría de los reproches que recibió por pedir la reducción del consumo de carne venían de hombres que «sentían que su masculinidad se vería afectada por no ser capaces de comer un trozo de carne o celebrar una barbacoa». Tras el comentario del ministro muchos han hecho de su necedad virtud, pero aquí es complicado. Hace poco, en una entrevista en El País, le preguntaban a Yolanda Díaz quién ganaba y perdía con la reforma laboral. «Eso es muy masculino», decía la ministra. ¿Lo es? La inanidad era alta incluso para ella. Decía: «Es muy masculino eso de las luchas de poder». Abogada laboralista, líder política: quizá ha tenido que estar en alguna lucha, supongo que traicionando su naturaleza. Ben Lerner, un novelista, decía en otra entrevista: «La identidad del hombre blanco heterosexual, del sujeto más privilegiado, está sujeta al terror de que los demás descubran que es un ser débil. Por eso tiene tanto peligro: para demostrar que no es así, recurre a comportamientos extremos, a la violencia sexual o a la de las armas». Esta generalización, común en nuestro tiempo, se parece mucho a arrojar tinta como un calamar en peligro: es una forma de oscurantismo, y deberíamos tratarla como tal.