Me encuentro en un bar a dos viejos rockeros criticando a la juventud esta que se pierde en reguetones, perreos y electrolatinos varios y no puedo evitar pensar que de aquel Elvis que indignaba a la clase media moviendo la pelvis a estos señores mayores poniendo verde a los jóvenes han pasado muchos inviernos, pero en esencia el asunto es el mismo: el tiempo nos supera y nos agarramos a nuestras banderas o a nuestros trapos. Frente a los manuales correctos de amor y comportamiento, ofrecen un bombardeo irrevocable de hormonas y sexo. Y su éxito se extiende como la espuma. Y es que a las gentes no les gustan los libros de instrucciones ni la melancolía rotunda en la que hemos enterrando al viejo Rock. Lo que quieren es ligar y parece que esta música les sirve. No contestan con discursos, contestan con acción: oyen lo que quieren y bailan lo que quieren. Su jerga distorsiona varios idiomas y resulta creativa y libre, a veces muy curiosa de estudiar, y la sintaxis vibra quizá de indignación. Pero al menos vibra. Su sonido conecta con la antigua percusión simple e hipnótica, con la tumba francesa, con los tambores de los haitianos, con el ritmo del corazón, descomplicado y sutil, pero de compás contundente, como un péndulo que golpea la piel sin pedir permiso. Les resbalan las críticas como a los jóvenes de dentro de 40 años, si el meteorito no viene antes, les resbalarán las críticas de estos jóvenes sobre sus más o menos nuevas maneras de expresión y comportamiento (porque nada, nunca, es nuevo del todo).

En fin, libertad, en tu nombre cuántas frases grandiosas, cuántas frases ridículas, cuánto pensamiento hermoso, cuánto pensamiento vacío, cuánto 'Rock&Roll', cuánto 'jipi', 'punk', 'afterpunk', 'postafterpunk'. Cuánto 'flow', cuánto 'down', cuánto 'hot', cuánto frío de enero se calienta. Una vez más.