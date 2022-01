«Perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, apenas hombre, sacerdote indino, chocarrero, bufón a lo divino, cordobés sonado o maturgongorra» (un término quevedesco mezcla de viejo y gorrón) fueron algunos de los insultos que Francisco de Quevedo, tan formidable escritor como agrio personaje, le dedicó a Luis de Góngora, su rival en el arte de la poesía y habitual enemigo en lo cotidiano. El sacerdote y jugador empedernido que fue el autor de Las soledades también se despachó a gusto al responder a las diatribas del autor de El buscón, al cual dedicó estos hirientes versos: «Cierto poeta, en forma peregrina cuanto devota, se metió a romero, con quien pudiera bien todo barbero lavar la más llagada disciplina»; no me digan que la metafórica pulla no es de órdago. La profunda inquina que ambos se profesaban era tal que los puyazos no se interrumpieron ni tras la muerte de Góngora, pues Quevedo le dirigió al capellán de Felipe III estos versos como crudelísima despedida fúnebre: «Fuese con Satanás, culto y pelado: ¡mirad si Satanás es desdichado!».

El pasado martes un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza profirió un insulto en el salón de plenos del consistorio, referido al alcalde de Madrid: «Carapolla». Tal como lo dijo, como de perfil y con ínfulas de graciosete, el edil de marras debió creer que hacía algo chistoso, que tenía una ocurrencia ingeniosa o que realizaba un valeroso acto revolucionario, cuando, en realidad, la ofensa del miembro del grupo ZeC no es otra cosa que una burda zafiedad y una torpe memez. Desafortunadamente para este país y para sus instituciones, son demasiados los desbocados zascandiles irrelevantes que calientan sillones en parlamentos y ayuntamientos sin realizar otras aportaciones al bien común que emitir por sus gaznates improperios característicos de una chabacana reyerta tabernaria. Qué lejos queda ahora aquel discurso del 8 de noviembre del año 63 a. C., cuando Cicerón desmontó en el Senado romano la conjuración de Catilina con brillante elocuencia y frases extraordinarias: «Noble asunto es hacer el bien a la República, pero ni siquiera hablar correctamente carece de mérito. ¿Hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia, Catilina?». A los políticos en activo no se les pide que pronuncien discursos cual Pericles revivido, pero, ya que algunos carecen de elegancia y cultura, deberían mostrar respeto y decoro, si no por el adversario político sí por el sufrido contribuyente que sufraga tan sustanciosas nóminas con sus impuestos.