El ayuntamiento de Vic ha prohibido la instalación de una carpa de la entidad Escuela de Todos para recoger firmas a fin de que se cumpla la sentencia judicial que insta a dar el 25% de las clases en castellano. El consistorio -cuya alcaldesa habló en el Parlament de aquellos que por su nombre o por su físico «no parecen catalanes»- se amparó en una ordenanza municipal que prohíbe «actividades contrarias a la moral, a las buenas costumbres ciudadanas o al orden público». Esta decisión autoritaria enlaza con una observación de Alberto Penadés: una hipotética Cataluña independiente no podría tratar a las minorías lingüísticas como lo hacen sus autoridades actuales y seguir siendo considerada una democracia. Tal vez, decía, si se acogiera al grupo de Visegrado o algo similar. Solo cierto abandono por parte del Estado permite esas políticas.

Casos como este hacen pensar que Cataluña es el lugar con peor calidad democrática de nuestro país: un lugar donde se ignora a la mitad del electorado y donde se presume del desprecio a las leyes. Deberíamos tenerlo en cuenta para corregirlo pero también como advertencia de la degradación. Seguramente siempre estamos algo incómodos ante las visiones distintas: la pluralidad es un hecho y no una preferencia. Ayudan una tendencia agonista en las democracias actuales y, en España, la división entre bloques de izquierda y derecha y la competición interna en cada bloque. Lleva a prácticas más o menos explícitas de exclusión, a una política mediática propagandística y a debates cada vez más narcisistas e improductivos, y por supuesto contribuye a diluir la fiscalización en la adhesión sectaria. No se trata ya de analizar la discusión, sino de ver cómo se puede utilizar contra el adversario. Las cesiones y el pragmatismo tienen menos sex appeal que la firmeza de quien no necesita enfrentarse a la realidad. Sería bueno corregir algunos de esos errores: la derecha y el centro derecha podrían contribuir a la aprobación de una reforma laboral razonable. Exigir transparencia en la gestión de los fondos europeos puede hacerse con más o menos pirotecnia, pero no debería justificar acusaciones de antipatriotismo. Cierta prevención ante la transparencia de un gobierno que ha inventado espectrales comités de expertos parece justificado. Tampoco es buena señal no invitar a medios discrepantes a un briefing sobre el manejo de esos fondos europeos, como ha ocurrido esta semana. Es un error en sí mismo, y ofrece una excusa para que también lo hagan los demás.