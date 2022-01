Un agujero negro es una región del espacio que atrae con una fuerza gravitatoria enorme lo que le rodea, tragándoselo todo y haciéndose cada vez más grande. Motorland es exactamente eso, un agujero negro que no para de tragar dinero público. Además, ese dinero desaparece sin aportar nada. El reciente informe de la Cámara de Cuentas es demoledor. Se supone que Motorland serviría para rebajar el paro y fijar población en la zona, ese era el argumento para dilapidar centenares de millones de euros. Bien, la Cámara de Cuentas y las estadísticas son claras. No ha mejorado ni una variable ni la otra. De hecho, la comarca ha perdido cerca de 2.000 habitantes desde el año 2009.

Por hablar de cifras concretas, Motorland ha quemado 263 millones de euros de dinero público. Cada año normal acumula unas pérdidas de entorno a los 9 millones de euros. Además, habría que sumar las subvenciones públicas, que son otros 4 millones al año. Imagínese que su familia tiene una tienda y pierde 1.000 euros al mes, pero resulta que para aumentar ingresos mete 500 € de sus ahorros en la caja registradora. Usted no ha perdido 1.000 euros, ha perdido 1500€. Estos rudimentarios maquillajes contables se hacen en Motorland.

Por hacer algún calculo rápido: 263 millones, entre los habitantes de la comarca, tocarían a casi 10.000€ por persona. Seguro que recuerdan los retrasos y los conflictos por el hospital de Alcañiz. Ya saben, no había dinero. Con los 263 millones se podrían haber construido tres hospitales. Otra de las cifras que llama la atención son los 8 euros que cada aragonés (usted lector también, que no se escapa) paga a los dueños de la Moto GP cada vez que se celebra el gran premio de Aragón. Eso sin contar lo que cuestan las miles de horas extra de guardia civiles, pero como eso lo pagan todos los españoles da igual. Este último razonamiento puede parecer egoísta, pero es el mismo que aplican el alcalde de Alcañiz y la Diputación de Teruel. Que los demás me paguen mi juguetito.

Sin embargo, no todo son malas noticias. En 2020, año de la pandemia, y en el que se suspendieron la inmensa mayoría de actividades del circuito, las pérdidas se redujeron a menos de 3 millones de euros. Esto nos muestra el camino a seguir. Cerrarlo para que deje de dilapidar dinero, o regalárselo al Ayuntamiento de Alcañiz y a la diputación, si lo quieren.