Desde sus mismos albores, la humanidad se ha preguntado qué es el tiempo. San Agustín expresó su profunda paradoja: «Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero, si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé». Kant lo designó, junto con el espacio, uno de los arquetipos apriorísticos del conocimiento, mientras que Ray Cummings buscó para su definición una salida muy ingeniosa: «El tiempo es lo que evita que todo suceda a la vez».

Pero, ¿qué es el tiempo? El Premio Nobel de Física en 2004 Frank Wilczek vuelve a preguntárselo en 'Las diez claves de la realidad' (editorial Crítica). Partiendo de la percepción popular —el tiempo es lo que miden los relojes— el autor nos invitará a estudiar el factor temporal desde distintos puntos de vista. La primera de esas ópticas de estudio, al ser origen de todo, debería centrarse en el tiempo cósmico nacido con la explosión del 'big bang'. El estallido de aquel 'huevo del cosmos' fue tan cegador que más allá (más atrás) de su resplandor no hay (o de momento no es percibido por nuestros instrumentos de medición) luz, espacio, calor ni tiempo. Aquel natalicio del universo sucedió hará, calculan los científicos, unos 13.500 millones de años. Aproximadamente a una tercera parte, en torno a los 5.000 millones de años, ascendería la edad de la tierra. Los sapiens, nuestros ancestros, llevarían pisándola unos 300.000 años. ¿Cómo lo sabemos? La datación radioactiva y la astrofísica estelar proporcionan métodos para la medición de espacios de tiempo muy dilatados. Respecto al tiempo interior de cada una de nuestras vidas, Wilczek considera que su reserva, uso y medición tienen mucho que ver con la velocidad de nuestro pensamiento. Ritmo, el de nuestro razonamiento humano, con el que ya no podemos competir con respecto a la inteligencia artificial. Los robots, al carecer de neuronas y de sus transmisiones de carácter químico, funcionando por transmisión eléctrica o nuclear, computan a muchísima mayor velocidad que nosotros. Además del tiempo, en 'Las diez claves de la realidad', Wilczek analiza otras como el espacio, la materia, la energía, la complejidad o la complementariedad. Una lectura intensa, pero inteligible y amena, para entender mejor nuestro mundo y verlo en su interior, y con nosotros dentro.