La Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como OTAN y firmada en el año 1949, nació con el propósito de conformar un sistema colectivo de defensa de todos sus miembros ante ataques externos. En la actualidad la componen 30 miembros y tiene creada una estructura militar bajo las órdenes de un general de Estados Unidos.

El desencadenamiento de la Guerra Fría, debido a la expansión de la Unión Soviética, le dio papel a la OTAN como fuerza disuasoria. La desaparición de la URSS como organización política de estados reconfiguró a la OTAN en la nueva situación.

Pacto de Varsovia

El tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, conocido como el Pacto de Varsovia, fue firmado en el año 1955 por los países del Bloque del Este, cuyo objetivo era anteponer una fuerza equiparable ante el peligro con que identificaban a la OTAN, inmersos los dos bloques en plena Guerra Fría, con independencia de este objetivo, la URSS usó el Pacto de Varsovia como un instrumento de fuerza frente al resto de países del Este, un ejemplo real fue la invasión de Checoslovaquia en 1968 para evitar la implantación de una liberalización económica y política de este Estado.

He querido iniciar este artículo presentando a los dos actores principales que dieron nacimiento a un enfrentamiento permanente entre dos partes muy importantes del planeta, y aunque esto provenía por el choque de dos ideologías, el capitalismo encabezado por Estados Unidos y el comunismo representado por la URSS, una vez disuelta la Unión Soviética, y vueltos los países del Este a su origen primitivo, la confrontación entre USA y Rusia continúa como una constante imperturbable, bueno, en realidad con algunos actores más: China con ese mix de comunismo capitalista, Corea del Norte con esa especie de verbena repleta de petardos de grado máximo, Afganistán con sus talibanes e Irán y todo el grupo islámico beligerante contra Occidente.

La lucha que China ha establecido en los mercados ha reconfigurado los dominios económicos

En estos momentos nos encontramos inmersos en una nueva y peligrosa tensión entre Rusia y Estados Unidos que se produce, como siempre, a través de terceros, en este caso Ucrania; este es un problema que viene arrastrándose desde el año 2014, pues Rusia, léase Putin, está inmerso en volver a recuperar el espacio territorial de la antigua URSS, la obsesión de este dirigente es de tal tamaño que desde su entrada en política, en 1999, ya fue vicepresidente del Gobierno Federal, siendo presidente Boris Yeltsin, que en la actualidad es presidente de la Federación de Rusia, cargo en el que se ha ido manteniendo a través de todo tipo de triquiñuelas desde el año 2000, tiene una clara tendencia a proclamarse zar, al igual que Napoleón se hizo emperador.

Pero volvamos al tema que he iniciado en el párrafo anterior: Ucrania. Como apuntaba, en 2014 se produjo la anexión de Crimea a Rusia a través de un referéndum que no fue aceptado a nivel internacional por las irregularidades en las que se había producido y que provocó una guerra larvada que ha causado 14.000 muertos, pues bien, esto continúa con la demanda a la OTAN de no expandirse en los territorios frontera con Rusia y para ello la petición es que retorne a la situación de 1999, o sea, que abandone su situación militar con todos los antiguos países del Este que ingresaron en la OTAN, quizás Rusia olvida que estos pidieron su adhesión por voluntad propia, en definitiva, que esta es una apuesta de dominio territorial que en nada afecta a los ciudadanos rusos.

No vayan a creer que me olvido de que la otra parte, con alguna diferencia porque hablamos de países democráticos, también forma parte del conflicto, en especial Estados Unidos, me refiero a la OTAN, aquí sucede que la necesidad que persigue de expansión, hoy día tiene una consideración más de reconversión de territorios para el sostenimiento económico. La lucha que China ha establecido en los mercados ha reconfigurado los dominios económicos, así que USA tiene que hacer frente a países que han entrado en competencia con su liderazgo en su posición mundial.

Líder esperpéntico

Así que una parte con un líder esperpéntico, que debe creer que va a retar a la eternidad, y otra que vive por la competencia de los mercados, mientras que estos no sean suyos, nos proporcionan la inquietante situación de no permitirnos dormir con el placer que da el descanso y, por cierto, no quiero dejar de poner en el tablero al Reino Unido que con un Boris Johnson que se enfrenta a graves problemas internos y que considera Crimea como la magia hacia su solución. Pero reconsideremos el momento: ¿creen qué está situación sería posible para alguno de los protagonistas actuales con un escenario distinto al actual? Imaginen que la Unión Europea tuviese su propio ejército, y no perteneciese a la OTAN ninguno de sus miembros, asimismo estaría Estados Unidos con su ejército defendiendo sus fronteras, La Unión Europea las suyas y así China, Rusia y el resto, ya no habría excusas y lo único a poder expandir sería la democracia y la libertad ciudadana, que conste que no admito los ejércitos, pero sé que son inevitables mientras las fronteras sean artificio del poder.