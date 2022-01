Alguien, en el preconstitucional periodo, para sacarnos del aislamiento socio-cultural, enunció un mensaje: "Spain is different", ni mejor ni peor, diferente. ¡¡¡Ole tus!!! Hoy se agranda, se va haciendo mas penetrante y complicada, se va consolidando con fuerza esta diferencia. En un principio era, nuestro clima, costas, celebraciones, alimentación, y caldos los que caracterizaban esa diferencia. Hoy superamos aquellas condiciones de diferente en casi todas las actividades socio-económicas, culturales, científicas, pedagógicas, académicas y educativas de género, y formas de convivencia de ibéricos racionales, irracionales, instintivos, mamíferos, chupópteros, aves, reptiles y peces, consolidándose esta definición gracias al desconcierto democrático imperante en el 'macrogobierno del abrazo'. Los residuos tóxicos se acumulan en el BOE, en pesebres y chiqueros autonómicos, algunos generosamente cuidados con macrosubvenciones. Toxicidad generada por un egoísmo avaricioso patológico degenerativo, contagioso, con caracteres de malignidad, posiblemente irreversible, y en la que ha jugado un importante papel la forma de planificar y formalizar los piensos ofrecidos, como plena y progresista democracia desde aquel inolvidable 'braceo pactoril'.

Diferencias más contrastadas con el resto de Europa y gran parte del planeta tierra, cuando se consiente de forma selectiva el ilegal acatamiento y respeto constitucional. Hasta puedes recibir ayudas económicas estatales si lo acomodas a ideales, programados por un cerebro con plasticidad y química 'Txapeloide', o 'Barretinal', subvencionado para su promoción. Diferencia que se hace más patente y consentida si además se queman símbolos constitucionales.

El ignorante se cree genial

Ciertamente "Spain is different" en la producción de normas para la Educación Primaria, Secundaria o Universitaria, hasta tal punto que ni los propios promotores de las normas se creen lo que legislan. «Pasar curso con suspensos», «El suspenso es un castigo», «Aprobar por ley», etc. etc. Pero el ignorante se cree genial por considerarse sabio al conocer su propia opinión y caer en una personalidad narcisista, incapaz de escuchar consejos y sentirse autosuficiente; y si elige consejero, seguro que es alguien más estulto que él; más frágil, más necio y más torpe de entendimiento.

El área hipocampal del cerebro de muchos de nuestros dirigentes, de cualquier signo o creencia, esta gravemente manoseada por el progresismo ideológico. Cualquier país de nuestra tradición cultural, basa su futuro en la educación. Nuestro futuro democrático está basado en la administración de la corrupción, en la compra de voluntades... «is different». En este oleaje pandémico que vivimos, según miremos, las diferencias se hacen más evidentes. Han surgido más que en ningún otro país: virólogos, biólogos, inmunólogos, vacunólogos, etc. etc. Pero aún no se ponen de acuerdo en, cómo, cuándo y qué medidas debemos tomar para no arruinar la salud, la economía y la vida de los votantes.

En España han surgido más que en ningún otro país virólogos, biólogos, inmunólogos, vacunólogos...

La pretendida diferencia lingüística es en estos momentos, dominante. Culturalmente no debe perderse ninguna forma de comunicarse bien sea a través de expresión oral, escrita o musical. 'Spain' vuelve a ser diferente a pesar de difundir el español por gran parte del mundo. Los cerebros 'barretinado' e 'ikurriñado,' a los que parece unirse el empanado 'galego' activan voces, de atenuada o escasa capacidad intelectual, demandando un abecedario ideológico acorde con la biología sexual o de género, engendrando vocablos comunes para los diferentes géneros. «Spain is different». Diferente, aunque no debía ser tanto. Se nota demasiado.