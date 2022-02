Resulta increíble que en tan pocos años la humanidad haya olvidado el enorme drama de la II Guerra Mundial y todo el sufrimiento que la maldad humana es capaz de producir. Dicen que el hombre es el único ser que tropieza dos veces en la misma piedra. La verdad es que no solo no fue un antídoto definitivo sino que no ha dejado de haber algún conflicto armado en algún lugar del mundo e incluso seguimos bajo la amenaza de las armas nucleares y de dirigentes psicópatas.

Y también resulta increíble que en la vieja Europa, capaz de lo mejor y de lo peor, renazcan las ideologías totalitarias, postfascistas, neo franquistas, de extrema derecha, llámense como se llamen. Ideologías racistas, xenófobas, antisemitas a la vez que antiárabes o anti musulmanes anti pobres o anti todo lo diferente. Ideologías profundamente clasistas que reivindican lo más reaccionario, lo más casposo a la vez que defienden la destrucción del Estado social que crea igualdad y justicia. Resulta increíble que en la vieja Europa, capaz de lo mejor y de lo peor, renazcan las ideologías totalitarias Se acaba de celebrar el día de conmemoración del holocausto. Millones de víctimas del exterminio nazi. Si sumamos las del conflicto armado y el sufrimiento causado, las consecuencias tendrían que servir para erradicar las ideologías causantes. Pues bien, sigue habiendo negacionistas y por eso hay que condenar cualquier muestra de violencia o de intolerancia contra el que es diferente, hay que seguir llamando malvados a los que niegan el genocidio, hay que seguir reconociendo el sufrimiento del pueblo judío ( y por cierto ahora también el de los palestinos, que es enorme y continuado) y el de los homosexuales, enfermos mentales, discapacitados y el de los republicanos españoles, luchadores por la libertad, que pasaron por los campos de exterminio. Hay quien siembra odio. Hay quien hace coaliciones o se mantienen en el poder gracias a ellos. Y deberían estar estigmatizados. Para siempre.