En el tiempo de descuento y el gobierno de Sánchez aún no tiene los votos para su reformilla laboral. Que no reforma. Ni derogación. Ni mucho menos un cambio de 180 grados. Del prometo en campaña electoral a la realidad de una reforma que funciona. Quizá sea en este debate donde se vean las costuras de la mentira e improvisación de la política, tanto de izquierda a derecha. Y me explico.

La reforma laboral ha sido la piñata de la izquierda para verter mentiras desde el origen. La repudiaron al principio sin comprobar sus efectos (pese al aplauso de la UE) y cuando ha sido provechosa han sacado pecho de las cifras de la EPA cada mes. O del cierre de 2021, con 840.000 empleos más. Si está es la legislatura del empleo, como dicen Sánchez o Lambán, es en parte gracias a la reforma laboral que denostaron. Lo callan por interés hacia su parroquia pero son conscientes de sus efectos. De los sindicatos, tres cuartos de lo mismo. El PP de Casado reconoce que se mantiene lo sustancial de la reforma laboral de su gobierno pero se niega a dar su apoyo En la derecha se aprecia también su hipocresía. El PP de Casado reconoce que se mantiene lo sustancial de la reforma laboral de su gobierno pero se niega a dar su apoyo. E incluso torpedea el acuerdo de patronal y sindicatos. No tiene ningún sentido, como casi todo lo que rodea a Casado últimamente. Esta reforma ha sido clave en el mercado de trabajo desde 2012 y ha conseguido el hito histórico de crear medio millón de puestos de trabajo anuales hasta la pandemia. Entre la hipocresía y la mentira, el «no» de ERC contra lo pactado por los sindicatos incluyen otras motivaciones. De sobra conocidas. Sin ser perfecta pero efectiva la reforma que impulsó Rajoy, la intención de Sánchez está en reducir la precariedad y la contratación temporal. Dos aspectos lesivos que bien deben ser corregidos. Y mientras el mercadeo se abre paso en el Congreso, Bruselas vigila. Y de esta aprobación dependen los fondos UE que están por venir. Nos jugamos todo.