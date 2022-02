Debido al amplio eco mediático que está teniendo el documento que el Ministerio de Educación presentó el día 27 de enero a los gobiernos regionales y a los agentes sociales para su debate, titulado '24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente', me ha parecido conveniente dedicarle este artículo. De entrada, debo decir que me ha decepcionado totalmente. Yo esperaba encontrar propuestas concretas que estuvieran basadas en experiencias positivas, experimentadas en otros países, pero solo he hallado tópicos absolutamente desgastados. El documento tiene 36 páginas, aunque las propuestas solo abarcan 13 (22-34). Por problemas de espacio me centraré únicamente en la formación inicial del profesorado. Un ámbito en el que el Ministerio de Educación no tiene competencia, lo cual me hace suponer que la operatividad de las propuestas será papel mojado. Esta suposición se acrecienta contemplando la vaguedad de las modificaciones que plantea.

Una prueba específica Propone que habrá que superar una prueba específica para acceder a los estudios de magisterio y otra para poder cursar el máster de formación del profesorado de enseñanza secundaria, sin que se concrete cómo serían ambas pruebas ni cómo contribuirían a mejorar la formación inicial de los docentes. También dice que se fomentará la generalización de las asignaturas de didácticas de las áreas y materias en titulaciones que habitualmente escogen los estudiantes que deciden seguir la carrera docente, sin especificar a qué titulaciones se refiere ni cómo sería posible encajar dichas asignaturas en los planes de estudio de esos grados universitarios. Aboga por aumentar la duración del máster para la formación del profesorado de secundaria, cuando en realidad lo que se necesita es una radical transformación cualitativa del mismo, dada su absoluta inoperatividad. También defiende la implicación del profesorado no universitario en el ámbito académico universitario, cosa que ya existe desde hace mucho tiempo (están contratados como profesores asociados a tiempo parcial) y que solo ha servido para abaratar el costo de las titulaciones de formación de docentes. Cuando defiende la modificación de los contenidos de los planes de estudio de las titulaciones universitarias habilitantes para la docencia, solo habla de incluir en los mismos un currículum competencial (existe desde que se instauró el plan Bolonia), la atención a la diversidad (se incluyó en 1985 mediante la aprobación de un Decreto Ley) y el desarrollo sostenible. También aboga por reforzar el 'Prácticum' del máster de formación del profesorado de secundaria, no modificando radicalmente el actual sino solo aumentando el número de créditos. El plan implica que los profesores, después de haber superado el correspondiente concurso-oposición, reciban esta formación en un centro de probada calidad La propuesta más eficiente es la creación de un nuevo Plan de Iniciación a la Docencia (PID) tomando como referencia teórica el aprendizaje basado en la práctica, mediante la implementación de un proyecto formativo dual que permita a los estudiantes formarse complementariamente en el centro universitario y en los centros de enseñanza no universitaria, pudiendo recibir el alumnado una retribución económica. El plan implica que los profesores, después de haber superado el correspondiente concurso-oposición, reciban esta formación en un centro de probada calidad, bajo la tutela de tutores experimentados y competentes, ayudados en la evaluación por docentes de reconocido prestigio, equipos directivos e inspectores. Es decir, sería un sucedáneo del MIR de los médicos. Como los redactores del documento afirman, su eficacia dependerá de la calidad de los tutores, pero para ello es necesario aumentar sustancialmente el presupuesto dedicado a la selección, formación y retribución de los tutores y al pago de los profesores en formación. Sin embargo, ni se concreta la estructura del plan, ni la duración, ni tampoco se habla del aumento del presupuesto, ni de los criterios para la selección de los centros. Gravísimo error A la vista del enorme daño que la supresión de las especialidades en la formación inicial hizo a la calidad del sistema educativo, lo lógico hubiera sido que se enmendara aquel gravísimo error. Sin embargo, se introduce este importante tema en el apartado de la formación permanente, lo que implica quitar esta competencia a las universidades. En concreto, se dice que hay que revisar la relación de especialidades docentes, los criterios de adquisición de las mismas, la adscripción de especialidades a los diferentes ámbitos y cuáles pueden ver ampliada su competencia en la enseñanza secundaria. Es decir, etéreas intenciones carentes de una mínima concreción. En repetidas ocasiones he mostrado en este diario que la opción más eficaz es la existencia de un solo grado de magisterio (Primaria) de tres años de duración, y que las universidades oferten un amplio abanico de especialidades a nivel de máster de dos años, tales como Educación Infantil, Pedagogía Terapéutica, Lengua Extranjera, Educación Física, y todas aquellas otras que en cada momento se consideren necesarias.