El silencio se valora como un índice de calidad de vida. Pero hay otros tipos de silencio. Silencios cómplices, cuando no culpables, silencios vergonzosos, silencios que deberían acabar en los juzgados, civiles por supuesto. Me refiero a la actitud de la jerarquía católica española en relación con los casos de pederastia. No aprenden ni de un Papa que se decidió a airear y pedir perdón, en parte al menos. Estamos hablando de delitos que merecen no solo la reprobación social, sino condenas penales. Pero siguen empeñados en tapar y tapar, en mirar para otro lado, en pedir discreción, en echar balones fuera, a toda la sociedad tan sexualizada, como diría Omella. Manda narices. Los autoproclamados prescriptores y vigilantes de la moral sexual de toda la población, no sólo de los rebaños que pastorean, durante cientos de años, resulta que estaban podridos, trufados de maldad, carcomidos por una epidemia que no quisieron o supieron prevenir y cortar. Abusadores prepotentes, violadores de niños y niñas, las víctimas más inocentes, a los que provocaron un dolor infinito y amargaron su vida.

En el año 2021, el 61,4% de los españoles se identificaba como católicos, pero solo el 19,7% se declaran practicantes Cuando escuchas a las víctimas, se te revuelven las vísceras y la rabia te sale por la boca ante el más infame abuso de poder. Hace falta esa comisión de expertos que piden los democristianos del PNV que trate de establecer la magnitud del fenómeno, que separe justos de pecadores, que dé voz a las víctimas y que traslade sus conclusiones, si procede, al juzgado de guardia más cercano. En el año 2021, el 61,4% de los españoles se identificaba como católicos, pero solo el 19,7% se declaran practicantes. En pocas décadas hemos pasado del nacional catolicismo a un porcentaje inferior al 20%. No solo es el proceso de secularización lo que explica esta evolución. Este tipo de conductas y otras, como la avaricia de las inmatriculaciones, les hacen estar cada vez más solos. Vergonzosamente solos.