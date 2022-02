En estos días se ha desatado la polémica entre los gobiernos autonómicos de Aragón y de Cataluña sobre cómo presentar la candidatura para organizar los Juegos Olímpicos (que no Olimpiadas; una olimpiada es el período de cuatro años que tercia entre dos Juegos) de invierno del año 2030. El Gobierno catalán pretende ser protagonista absoluto (ha denominado al proyecto Barcelona-Pirineos 2030) y monopolizar la candidatura, quizá dejando a Aragón algunas migajas, como ese deporte en el que un jugador desliza una piedra con asa hacia una meta por un pasillo de hielo, en tanto otros dos jugadores, equipados con cepillos de los de limpiar el suelo, barren a toda velocidad delante del pedrusco. Curlin se llama este juego en el que las piedras de marras pesan veinte kilos, están bien pulidas y son de granito. Los españoles no son demasiado buenos; otra cosa sería si se tratara de lanzar la piedra lo más lejos posible o cargársela al hombro la mayor cantidad de veces por minuto; en esa modalidad, la selección nacional española, que estaría integrada por una mayoría de bilbaínos, sería imbatible, con permiso de galeses y escoceses, que también les va esta marcha.

Pues bien, mientras Aragón y Cataluña se enzarzan en disputas estériles sobre quién tiene mejores montañas, superiores pistas de esquí o instalaciones de mayor calidad, van los canadienses, que en esto de los deportes de invierno saben un rato, y en un plisplás las dos regiones implicadas se ponen de acuerdo y ya están pensando en presentar su candidatura a esos Juegos de invierno.

Tal y como hacemos las cosas por estos lares, al sur de los Pirineos me refiero, supongo que cuando el Comité Olímpico Internacional decida a qué sede conceder la organización, en los despachos de la Generalitat de Cataluña y en los del Gobierno de Aragón las brillantes mentes que están pensando en esto continuarán a la gresca, debatiendo sobre quién las tiene más grandes (las pistas de esquí), qué nombre dar a la candidatura y qué bandera debe ir antes o después.

Si no recuerdo mal, en los Juegos Olímpicos compiten atletas de países que desfilan en la ceremonia inaugural y en la de clausura tras la bandera de su nación y cuyos medallistas suben al pódium mientras en el mástil se iza esa misma bandera y en los altavoces suena el himno nacional.

Conste que a mí todas estas manifestaciones de nacionalismo deportivo me la traen al pairo, pero no estaría de más que los que cobran del erario público por presentar estos proyectos no hicieran el ridículo.