Me alegra leer la noticia de la recuperación de Antonio Resines, que sale de la uci. Resines siempre me ha recordado a un tío mío, como le ocurre a todo el mundo. Es uno de esos actores que forman parte de la familia: representan una época del cine español, han estado en nuestras casas en películas populares y series que han durado mucho tiempo. Además, nos ha hecho reír, y eso genera una simpatía particular. Resines tiene algo de los actores secundarios de otros tiempos y fue un meme antes del meme, con un repertorio característico de gestos cómicos. También mostró que tenía otros registros sobrios y conmovedores, con películas como La buena estrella o La caja 507.

Uno de los papeles que representaron ese cambio de registro es el del padre de Carreteras secundarias, y ahí quería yo llegar, porque en un casting para esa película hice de hijo de Resines. La película, dirigida por Emilio Martínez Lázaro y estrenada en 1997, era una adaptación de la novela de Ignacio Martínez de Pisón, que contaba la historia picaresca de un padre y un hijo en la España de mediados de los setenta. Yo no quería ser actor: en esa época, con gran sentido práctico, quería ser guionista de cine, una profesión casi inexistente. Pero tenía la edad del protagonista y conocía a los Trueba –Fernando producía la película– y me propusieron hacer una prueba. Me aprendí unas páginas –como guionista, algún diálogo no me convencía– donde el adolescente Felipe estaba enfadado con su padre, porque se mudaban, y fui con mi padre de verdad a Madrid a la productora, un chalet en Arturo Soria. Hice la escena con Resines, sentados los dos en dos sillas que hacían de asientos del Citröen Tiburón donde viajaban, el tercer gran personaje de la película. Estaba Emilio Martínez Lázaro; nos grabaron en vídeo. Lo debí de hacer bastante mal, y al final el papel de Felipe lo interpretó muy bien Fernando Ramallo, que ese verano debutaba como protagonista de La buena vida, la primera película de David Trueba. El rodaje de Carreteras secundarias se hizo en parte en Zaragoza y alrededores (por ejemplo, en Garrapinillos, porque la base estadounidense era un escenario importante de la novela y de la película). He coincidido más veces con Resines, y nunca le he dicho nada ni él parecía acordarse del momento culminante o único de mi carrera de actor. Pero siempre que lo veo, en el periódico o en las pantallas, me acuerdo de nuestro breve viaje en el Citröen Tiburón imaginado.