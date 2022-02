En las partidas de ajedrez, como en la vida, conviene tener una estrategia, una hoja de ruta, capacidad de análisis, mucho temple y fortaleza mental. La que ya han comenzado a librar el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no ha hecho más que empezar. Y las expectativas, a la vista de lo acontecido, no son muy halagüeñas, ya que no está claro que la táctica empleada por ambos vaya a brindar un espectáculo edificante.

Los dos líderes políticos han comenzado a mover sus peones, algún caballo y algún alfil, pero las torres siguen a la espera de ver cómo transcurre una partida que comenzó a ponerse seria el 10 de noviembre del pasado año, durante la celebración del debate sobre el estado de la comunidad. Quizá antes. Pero fue entonces cuando Lambán lanzó su ofensiva con el anuncio de desarrollar viviendas sociales para jóvenes en la zona de la Expo. Azcón no daba crédito desde la tribuna de invitados de las Cortes de Aragón. Apenas cinco semanas después, el alcalde de Zaragoza se afianzaba como hombre fuerte de los populares aragoneses al hacerse con la presidencia del partido en la comunidad. Y ese fue el punto de inflexión en la estrategia política de ambos, aunque previamente ya hubo tensiones en otros asuntos como la llegada de Becton Dickinson a la ciudad o el reparto de las ayudas a la hostelería. Roces, sin más. En cualquier caso, se puede asegurar que la pugna electoral entre el PSOE y el PP ha comenzado en Aragón, y sobre el tablero de cuadros blancos y negros ya se libra una refriega que podría ir a más en las próximas semanas o meses. Eso sí, falta por saber cuál será el movimiento clave de Azcón: ¿luchará por el Ayuntamiento de Zaragoza o se embarcará en la conquista del Pignatelli? Mientras llega la respuesta, muchos son los recursos en juego. El proyecto para construir un nuevo estadio de fútbol, la presentación de una candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 junto con Cataluña, el impulso a las políticas de vivienda en la capital aragonesa, la ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), la gestión y el reparto de los fondos europeos adquieren una relevancia tal que puede marcar el desarrollo de Zaragoza y Aragón en los próximos años. Y el reloj de la partida de ajedrez, el que contabiliza el tiempo que utiliza cada rival en pensar su jugada, corre y acorta los plazos que conducen a los comicios autonómicos y municipales de 2023. El presidente aragonés sabe del peso que tiene Zaragoza en las urnas, y el alcalde de la ciudad es consciente de que sin contar con el territorio y embarrarse en temas como la despoblación, el futuro de la nieve, el debate sobre las renovables y la llegada de los servicios públicos a las comarcas, entre muchos otros, tiene la partida perdida. En definitiva, Zaragoza se siente huérfana sin la comunidad y esta sin el territorio, desnuda. Es hora, por tanto, de sentarse a hablar y ser conscientes de que la partida no está donde uno quiere. Está donde está. Ninguno lo va a tener fácil porque tampoco están solos. Una estrategia equivocada, un movimiento erróneo puede aupar a sus rivales, principalmente a la extrema derecha de Vox, lo que sería un error de bulto por parte de ambos líderes. Teruel Existe tampoco será un convidado de piedra en esta ecuación. Tiene mucho que decir y posiblemente la llave del Pignatelli. Porque la aritmética será determinante en las próximas elecciones y porque los socios de gobierno del presidente aragonés (PAR, CHA y Podemos) no están en su mejor momento. Por tanto, quizá haya llegado el momento de parar el reloj, estrecharse las manos y firmar tablas. Eso sí, pactando lo sustancial, lo troncal, lo importante para Zaragoza y para Aragón, dejando los beneficios cortoplacistas para otro momento y mirando más allá. Porque, de lo contrario, es posible que alguno de los dos gane la partida, pero la pierda el resto de los ciudadanos a los que representan. Y eso podría ser sinónimo de firmar sus testamentos políticos.