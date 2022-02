La llegada de Miguel Marzo, director de recursos humanos de Pikolin, la empresa de Soláns, a la presidencia de CEOE Aragón no ha dejado indiferente a nadie. Por un lado, deja expectantes a las dos grandes instituciones de la comunidad, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, porque el hasta ahora presidente, Ricardo Mur, se había volcado con ambas y no saben si el recién llegado será tan buen aliado. Pero también deja inquietos a numerosos pequeños y medianos empresarios por su discurso a favor de la fusión de las organizaciones empresariales, algo que siempre generó polémica en el territorio. Hay quien dice que Aragón no es Madrid y que eso de que grandes y pequeños estén representados por los mismos no va a ocurrir. Aquí parece que ni fusión, ni absorción ni eliminación de Cepyme. Empresarios que estuvieron en el relevo del presidente de la gran patronal llegan a decir que «CEOE, una grande y libre, no».

Y es que una cosa es la unidad y otra la unicidad. Lo primero, la unión, la conformidad, ahí todos están de acuerdo en que hay que trabajar conjuntamente, colaborar, luchar entre todos por el diálogo social y sumar. Pero de lo segundo, de la cualidad de único, no quieren ni oír hablar de ella desde Cepyme, la organización empresarial que, por cierto, tiene mayor representación. Vienen a decir que esto es como si de pronto alguien dijera que o UGT o CCOO, que sobra uno de los dos sindicatos, que alguien absorba al otro. Por eso no gustó a muchos esa parte del discurso en la que Marzo juntó en la misma cesta a grandes, medianos, pequeños y autónomos. Probablemente todo esto viene derivado de las confusiones que actualmente se están dando en las organizaciones empresariales y que deberían aclarar entre todos. Llama la atención, por ejemplo, que el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, Lorenzo Amor, sea vicepresidente de CEOE nacional, y aquí, en Aragón, la presidenta de ese colectivo, Mayte Mazuelas, también está en CEOE. O incluso es llamativo que el pequeño comercio forme parte de la gran patronal junto a las grandes superficies comerciales, que, evidentemente, no defienden lo mismo. En Aragón, Ecos, los empresarios del pequeño comercio, están en CEOE, y Fecom, la federación del comercio, en Cepyme... Hay temas muy incompatibles pero que se toleran con una desagradable naturalidad. ¿Cómo pueden estar en la misma organización grandes y pequeños para hablar, de la ley de morosidad? Si a los que tardan en abonar facturas es a los pequeños, a los autónomos... Y no pagan los grandes... Una misma persona no puede defender todas las posturas. Cepyme tiene mucha fuerza en Aragón y su papel ha sido y está siendo muy importante. Cepyme Aragón no es Cepyme nacional. Aquí es una organización saneada que se moja en trabajar por sus asociados y aspira a no depender de las subvenciones públicas. Lo que sería unidad de acción con el resto de organizaciones empresariales, pero eso no significa que se unifique en un solo equipo. Luego está el papel de los ejecutivos de empresa como Marzo. Hay quien dice que solo vienen a trabajar por el gran empresario, ese que prefiere estar en la sombra, y que quien tendría que dirigir este tipo de organizaciones, como CEOE, tendría que ser una persona que se juegue su dinero, un auténtico empresario. O cuando menos un directivo que tenga participación económica en una sociedad. Vuelve, pues, la animación a las patronales. El primer relevo ya se ha dado. En unos meses se auguran más cambios en Aragón pero sería deseable que estas cúpulas se rejuvenecieran con sabia nueva y activa. Su papel es importante para los trabajadores y solo hay que ver lo que esta semana ha pasado con la reforma laboral. Pero cada uno en su sitio.