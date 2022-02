Perpleja ante el fervor que el asunto eurovisivo ha desatado, fui viendo cómo pasaba de ser pasto de redes a argumento de declaraciones de políticos y sindicatos, flor de rueda de prensa en televisión y finalmente quizá acabe aterrizando en lo judicial, pues ya hay quien ha manifestado haber recibido amenazas. Así que me vi las tres principales propuestas. Oí con agrado a las Tanxugueiras y entendí que hubieran gustado a tanto público, juegan la baza potente y algo simplista de los orígenes y la universalidad: 'non hay fronteiras'. Pues venga. Parece que el cabreo del populus se basa en que les han permitido votar haciendo caja con las llamadas y luego se ha contrarrestado su opinión matemáticamente desde el jurado.

Así las iras se han dirigido contra la ganadora, un mujerón que canta y baila bastante bien pero, ay, la letra no ha satisfecho a la concurrencia. No nos volvamos locos. Es Eurovisión. Le quitas la música y el ambiente a muchísimas letras de grupos adorados y te quedas con una raspa muy difícil de tragar. Al menos a esta casi no se le entiende. Yo a eso solo le veo ventajas.

La tercera en discordia era la de la teta. Aún estoy decidiendo si puede ser una genialidad dadá o una tontería pretenciosa, pero por lo visto algunos defienden que ahí sí había mensaje. De haber ganado, eso mismo hubiera sido su sepultura, pues incluso perdiendo la he visto pasar en veinte minutos de idolatrado himno feminista a odiado panfleto 'terf'. Yo qué sé. A mí no me acaba de gustar. Y casi veo más feminista el 'power girl' de la ganadora, que se planta en el escenario como si tuviera unas potentes raíces invisibles y en cada boom-boom puede leerse un aquí estoy yo.

Toda causa ha tenido siempre dos vías de defensa: la argumentación y la acción. Ninguna importa mucho en este caso, pero la que se ha 'liao', pollito.