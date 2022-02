El PP ahondó ayer en su estrategia política contra el PSOE ligada a la distribución de los fondos europeos. Una delegación de alcaldes populares, entre ellos los de Zaragoza, Jorge Azcón (presidente también de los populares de Aragón) y Teruel, Emma Buj, acudieron a Bruselas, a la sede de las instituciones de la UE, a denunciar lo que consideran una injusta distribución de las ayudas de alcance municipal. El PP hace hincapié en la distribución de programas concretos para denunciar que sus alcaldías reciben menos fondos que otras, sobre todo las socialistas. Y lo hacen, como dijo Azcón, en su caso, «en defensa de los intereses de los vecinos de la ciudad». Hasta aquí perfecto porque es lícita esa defensa de sus instituciones. Pero el caso tienen mayor contenido.

Por un lado, se pretende torpedear al Gobierno español con el reparto que hace, a pesar de que Europa ya ha dicho varias veces que los criterios que sigue el Ejecutivo de Pedro Sánchez son correctos y no se ha detectado ninguna irregularidad como sí ha ocurrido en otros países. Por otro, a nivel local y regional, sirve para abrir una batalla política, con la mirada puesta en las elecciones de 2023, entre el Gobierno cuatripartito de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza que solo es una continuación de las pugnas abiertas tras la llegada de Azcón al liderazgo popular regional que ha levantado mucho nerviosismo en las filas socialistas del equipo de Javier Lambán. La indignación socialista, las gruesas acusaciones de mentir y hacer el ridículo, las ruedas de prensa de unos y la convocatoria urgente de otras por parte de los contrarios son todo un ruido político que en nada beneficia a los ciudadanos del territorio.

Es cierto que el reparto de los fondos europeos no está teniendo la transparencia que sería aconsejable y hasta ayer no se contó con algo de detalle el destino de los mismos. También se desconocen cuáles son los proyectos presentados que no han sido seleccionados y que, según el Gobierno, dejan mucho que desear.

Haremos mal en convertir la llegada de unos millones de euros que pueden ser muy útiles para el territorio en una lucha política que solo piense en el rédito electoral. Los ayuntamientos de Zaragoza y Teruel (y todos los demás también) tienen todo el derecho del mundo a velar por sus intereses y es normal que reclamen ayudas para sus proyectos. Y el Gobierno debe hacer un ejercicio de transparencia para evitar sospechas innecesarias. Alimentar este reparto por una lucha partidista de votos es lo que no debe ocurrir.