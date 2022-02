Qué pena me da ver cómo hay algunos empeñados en restar cuando lo que toca es sumar para remontar. Este no es el momento de muchas cosas, sobre todo de intentar socavar la imagen del país ante una Unión Europea que, precisamente y entre otras razones gracias al empeño del actual Gobierno de España, va a ser un pilar fundamental de la recuperación ante esta crisis global. Porque el instrumento europeo 'Next Generation EU' va a permitir a España un volumen de inversión sin precedentes.

Todos en este país deberíamos remar juntos para hacer frente al desafío que supone la gestión y la ejecución de miles de millones de euros con los que podremos acometer proyectos destinados a impulsar nuestra economía hacia un modelo digital y verde. Esta es la condición fundamental que rige los mecanismos de reparto, acordados por 54 conferencias sectoriales en los distintos ámbitos de la política económica y validados por quienes fiscalizan el uso de los fondos que, además, han decidido que España sea el primer país en recibirlos. Proyecto ilusionante Las reglas, por tanto, están claras. Y nosotros, desde un pequeño pueblo de la provincia de Teruel como es Albentosa, las seguimos a rajatabla para elaborar un proyecto ilusionante. Observamos que patrimonio, senderos, digitalización, ahorro energético, formación o la competitividad en destino son algunas de las líneas subvencionables y nos pusimos a trabajar con ahínco y dedicación, perdiendo muchas horas, para armar una propuesta con la que competir en el Plan Nacional de Sostenibilidad Turística. Entendíamos que era una oportunidad única y estábamos decididos a invertir todo el tiempo y esfuerzo posible para conseguir una subvención única. Debíamos tener presente quienes somos, y sacar el espíritu luchador que nos caracteriza a los que día a día vivimos y luchamos en esta tierra. ¡Y lo conseguimos! ¡Recibiremos 2 millones de euros para nuestro sueño! Es la ilusión, el esfuerzo y la confianza en nuestro pueblo los que han llevado a Albentosa a tener una subvención del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística, no otra cosa. Todos podemos optar siguiendo unas normas claras. Y afortunadamente todos tenemos las mismas posibilidades, incluso un pequeño pueblo de Teruel. Es indignante ver al alcalde de Zaragoza, de nuevo ariete del Partido Popular contra el Gobierno de España, pedir que la población sea de nuevo el condicionante del reparto de los fondos. Para Azcón, la capital de la Comunidad debería conseguir proyectos simplemente porque concentra a la mitad de la población aragonesa. Receta vieja y, de nuevo, en las antípodas de lo que esta tierra necesita, cuando la redistribución territorial resulta fundamental para una lucha imprescindible contra al despoblación. La estrategia del PP no pasa por atender a la realidad y trabajar como hacemos otros ¿Cuál era el proyecto del señor Azcón para la sostenibilidad turística de Zaragoza? ¿Era mejor que el que presentamos en Albentosa? Dicen por ahí que el ayuntamiento zaragozano presentó un museo pilarista. También he leído que otros cargos del PP piden dinero sin ni siquiera presentar proyectos. Si trabajaran como nosotros, si se leyeran bien y entendieran las bases, quizá ahora tendrían proyectos aprobados. Pero la estrategia del PP no pasa por atender a la realidad y trabajar como hacemos otros. Este es el Partido Popular de la queja continua que no ayuda y solo aporta negatividad. Aunque afecte a pequeñas poblaciones como la nuestra, donde unos cientos de vecinos de todas las ideologías van a poder disfrutar de una inversión extraordinaria. Menos mal que Pablo Casado no tuvo éxito al intentar boicotear en las instituciones europeas estos fondos que, afortunadamente, ya llegan. Fondos Estamos ante una apuesta que no entiende de nombres ni tamaño solo de ilusión y trabajo. Están siendo muchas las puertas que se abren, también para nuestros pueblos, para poner en valor nuestra tierra. Así que por favor, compañeros del Partido Popular en los ayuntamientos y otras instituciones de la provincia de Teruel, no sigáis el juego de quienes solo quieren lo peor para todos en busca del futuro rédito electoral. Buscad vuestro proyecto, creed en él y, como los datos ya dejan claro, vosotros mismos comprobaréis qué equivocados están quienes hablan de repartos partidistas. Espero que las consignas políticas no supongan la inacción de algún ayuntamiento gobernado por el PP, solo para forzar la realidad y dar alguna credibilidad a un discurso sobre los fondos europeos que claramente es mentira. Solo hay que contar los fondos que ya ha recibido la Comarca del Matarraña, con muchos ayuntamientos del PP, los que van a llegar a la capital de la provincia gobernada por el PP o los que van a permitir una red de centros de teletrabajo a través de la Diputación Provincial. Sin olvidar que aún quedan por llegar muchos más fondos en muchas más líneas. Por favor, vamos a trabajar por tu tierra y por la mía, por un mundo rural que despega frente a las malas artes políticas.