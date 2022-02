La fusión nuclear está cada vez más cerca. Oxford acaba de lograr un nuevo récord en el avance hacia la producción de este tipo de energía, la misma que utiliza el Sol, que solo requiere hidrógeno como combustible y que no produce ni CO2 ni residuos nucleares como la actual energía nuclear basada en el principio de la fisión nuclear.

Si la comunidad científica está venciendo los obstáculos físicos al conseguir producir energía juntado dos variedades del átomo de hidrógeno y no rompiendo los átomos de uranio, fórmula que empleamos ahora para obtener energía porque es un proceso mucho más sencillo que la fusión nuclear, aunque tremendamente contaminante, ¿por qué la comunidad política, que lo tiene mucho más fácil, no se aplica el cuento y abandona la política fisión, esa que fomenta la división, la confrontación de las partes de un mismo todo, y que no se centra en sumar para juntar la energía necesaria que salvaguarde los intereses del pueblo?

España es especialista en practicar esta política fisión, y no por el hecho de que nuestro país este en el «top ten» de los países productores de energía nuclear (una de las más contaminantes del planeta), pues sí, ocupa la décima posición en ese ranking, sino porque sus dirigentes políticos no conciben otra forma de hacer política que la del dar por culo al partido de la oposición sin valorar lo acertado o no de sus propuestas, olvidando, por supuesto, el verdadero 'leit motiv' por el que la clase política debiera moverse: servicio incondicional a la ciudadanía y búsqueda del bien común. ¿Misión imposible la de practicar la política fusión? En otros países ya lo han conseguido. Es una cuestión de instrucción, empatía y entrega desinteresada, y sobre todo, de decir adiós a los fantasmas del pasado.