La muerte de Fernando Marías ha dejado un reguero de dolor entre tantos escritores, lectores y amigos que esa intensa y humana reacción habla por sí de su calidad como artista y persona. El fin le ha sorprendido diseñando un montón de proyectos previstos para este mismo año, en algunos de los cuales íbamos a trabajar juntos. Con Fernando, la muerte se ha equivocado de fecha, privándonos de las novelas que planeaba escribir, de las adaptaciones teatrales que preveía estrenar, de las propuestas y ciclos culturales que acudían a su fértil mente como bandadas de pájaros desnortados arribando al nido de su fantasía.

Su trabajo con la literatura fantástica, y con los géneros literarios, en general (novela negra, juvenil, bélica, histórica, distópica…), puede considerarse precursor.

Marías nunca se apoyaba en las normas canónicas como fácil recurso para ganar adeptos, sino que se esforzaba por aportar a los catecismos de normas narrativas nuevas variantes o visiones, de manera que sus novelas negras (El niño de los coroneles), científicas (Invasor), psicológicas (El mundo se acaba todos los días), autobiográficas (La isla del padre) o utópicas (La luz prodigiosa) refrescasen el canon individualizándolo con la extraordinaria versatilidad de su prosa.

En ese campo, el de renovar, mixtificar y volver a sembrar los géneros literarios aramos juntos y compartimos debates, programas, festivales, conversaciones tan extraordinarias como mi última con él, en noviembre pasado, un poco antes de que le diagnosticasen su enfermedad, cuando durante horas hablamos acerca de uno de los temas que más le obsesionaban: el origen del mal.

Amigo Fernando, allá donde te encuentres, con Mary Shelley, Stevenson y Poe, ten seguro que seguiremos viendo tu alta figura pasando de la sombra a la luz como un mensajero portador de buenas nuevas para iluminar nuestros mundos con la razón romántica en la penumbra del misterio. Seguiremos escuchando tu voz y tus historias y viéndote en sueños, sonriente, afectuoso, imaginativo y cordial, lleno de vida y de ganas de contárnosla a tu manera. La muerte, entre nosotros, no será más que otro truco escénico, una caja de humo, un signo de interrogación. Sigue escribiendo con tinta invisible y ayudándonos con tus mejores consejos para que, cuando te echemos de menos, nos recuerdes que no te has ido.