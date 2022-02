‘Pederhostia’

Nos conmueve la ternura que aceptamos. Pero si la repudiamos, calificamos a sus protagonistas de seres patéticos. Impartimos justicia afectiva, contra los demás, como un Tribunal de la Santa Inquisición emocional. Somos tan benévolos con lo que nos agrada como ácidos con las penurias del resto.

El mayor desprecio consiste en no hacer aprecio… al dolor ajeno. Los seres patéticos no nacen sino que los hacen. Es una creación que elaboramos con esfuerzo, esculpiendo y escupiendo, hasta que transformamos un ser humano en un bloque degradado que en su momento fue una persona. El patetismo se ejerce en manada y es muy contagioso. Las víctimas suelen terminar en el patíbulo público sin posibilidad de perdón. Nadie ha vuelto con vida del mundo de los patéticos.

No hay redención para los condenados porque no es posible cuestionar su culpabilidad. El jurado ciudadano es aquí, a la vez, fiscalía y acusación popular, lo que impide reconocer el error de la cadena perpetuada. No hay salida. Patético es la última palabra que escuchamos en una despedida de hiel.

Nuestra primera tarea profesional, como psicólogos, consiste en desenterrar a la persona que llega a consulta cubierta de patetismo acumulado.

No podemos tratar la basura que otros dejan apilada en la puerta de cada individuo, pero sí es posible reciclar al paciente con nuevos comportamientos propios.

El tratamiento se asemeja a una descompresión pausada, como la de los buzos al emerger a la superficie de la realidad. El malestar revulsivo es, en este caso, un paso positivo para ascender de la pasividad paralizante a la normalización de una frustración activa.

Tenemos motivos para estar tristes por lo que nos pasa, pero nadie tiene derecho a exponernos a la ignominia de su desprecio. No hay personas patéticas. Lo patético es tener esa actitud hacia nuestros semejantes.

La endemia se abre paso y volvemos a ponernos cara en la calle. El ejercicio cerebral, tras tanto cambio de parámetros faciales, podría ser una buena gimnasia neuronal. El gobierno ha acordado, con los sindicatos, que el salario mínimo deje de ser patético y «pa pobricos». Hace unos años ser «mileurista» era penoso. Ha tenido que llegar la izquierda al poder para que ganar mil euros sea un derecho. ¡Menuda paradoja como reflexión!

Esta semana, el que fuera jefe de Ciudadanos, Albert Rivera, ha salido bufando del bufete en el que sus jefes le han acusado de cobrar por hacer el bufón, sin gracia. El exlíder de los naranjas pide una indemnización por despido de 500 días por año trabajado. Un comportamiento patético-político tras demandar, en sus buenos tiempos, el modelo de «mochila austriaca» con un despido prácticamente gratuito.

En fin, «consejos di y ahora para mí, plin».

Mañana se vota en Castilla-León. La estrategia de la derecha se ha planificado con los afamados productos ACME (Ayuso, Casado, Mañueco y Egea, don Teodoro). Que se anden con cuidado porque al Coyote, en su persecución del Correcaminos progresista, le estallaba en la cara esa mezcla «exVoxiva». Mientras, a la Iglesia católica le investigan por pederastia.

La patética jerarquía eclesial actuó de testigo mudo y protegido de estos delincuentes. La justicia divina de las religiones es una contradicción que ha llenado de maldad la historia. Espero que las leyes humanas condenen a estos curas inhumanos y les den una buena «pederhostia».

En Aragón, entramos en el último año antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Jorge Azcón ejerce de «candidatólogo», tres en uno. Se va a Europa con Almeida, para chivarse en Bruselas de que Pedro Sánchez distribuye con éxito en España los fondos europeos. Si es bueno para el país, no lo es para su partido. Les recibieron allí autoridades populares comunitarias, nivel colega.

Un viaje patético, y peripatético, para dar una vuelta sin salir del sitio. Vamos, que a don Jorge le hicieron el mismo caso que el alcalde hace a las necesidades presupuestarias que ayer le demandaron en la plaza del Pilar las entidades sociales y barrios de Zaragoza. Las cuentas que firma con Calvo son más de «ultrar y tirar». Dirige, a la vez, la oposición a Lambán. Quita la portavocía al «tipocegato» de Beamonte y pone a Vaquero en su lugar. Mismas sillas, diferentes poderes.

De fútbol, mejor no hablamos. A La Romareda iremos con mascarilla, para ponérnosla en los ojos. Ante tanto patetismo, fortalezcan sus sonrisas con teatro.

Disfruten en el Principal de La función que sale mal. Total, la defunción sale peor.