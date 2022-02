El balance de la acción del gobierno (en particular del Ministerio de Trabajo) en relación a los derechos de laborales es simplemente espectacular. Veamos los datos. En 2017, con Rajoy en el gobierno, el salario mínimo era de 707 euros al mes. La entrada de Pedro Sánchez llevo a una tímida subida hasta los 736 euros en 2018. Hoy, tras dos años con Yolanda Díaz en el Ministerio, el SMI ha alcanzado los mil euros. Una subida de casi el 40%. Era de justicia. Llama la atención cómo determinados mercenarios llevan años avisando de la catástrofe de las diez plagas, que se cernirá sobre la economía española por la subida del SMI. Se destruirá empleo, dicen. Los datos. Con el SMI de 707 euros había en España 18,4 millones de ocupados. Con el SMI de mil euros hay 20,2 millones de ocupados. O sea, subir el SMI un 40% hasta los mil euros no solo no ha destruido empleo, sino que lo ha aumentado en 2 millones. Y eso que entre medias hemos padecido la mayor crisis sanitaria en 100 años. Más allá de que su habilidad como economistas esté en entredicho, estas afirmaciones catastrofistas de personas, como el presidente de la CEOE criticando que alguien pueda ganar mil euros al mes, demuestran su catadura moral. Por cierto, el señor Garamendi gana 300.000 euros al año, y dijo que su sueldo era humilde. Olé sus bemoles.

Los mismos sinvergüenzas dijeron que la ley rider (también aprobada por Yolanda Díaz) iba a hacer desaparecer a estas compañías de reparto, se perderían empleos y el agua se convertiría en sangre. El resultado es que mientras que una de estas empresas abandonó España, entraron cuatro grandes. Y créanme, cada vez hay más riders, los que vamos en bicicleta lo padecemos cada día. Naturalmente, el avance más importante ha sido la reforma laboral que ya está dando sus frutos. Los contratos indefinidos en España de media rondan el 9% del total. Bien, en el mes de enero fueron del 15%, y esto acaba de empezar. Otra vez los sinvergüenzas a sueldo alertan de la gran crisis que provocará. La economía española es campeona europea en temporalidad, pasa del 25%. Vamos a ver qué sucede de aquí a final de año. Les adelanto que los sinvergüenzas volverán a fallar (nótese que digo fallar y no equivocar, porque no se equivocan, mienten). La tasa de temporalidad va a bajar, y mucho, es decir vamos a tener muchos más contratos fijos. Ojalá Yolanda Díaz siga con esta productividad. H