Tomás Guitarte, el diputado en el Congreso por Teruel Existe, y los dos senadores de esta agrupación de electores, Joaquín Egea y Beatriz Martín, han arropado durante la campaña electoral de Castilla y León a los candidatos de las distintas opciones de la llamada España Vaciada. Y es que, a falta de que estos colectivos se consoliden como opciones políticas y tengan referentes, ellos son el ejemplo a seguir en este primer ensayo electoral importante. Pase lo que pase hoy, el plan está en 2023, en las elecciones generales, pero para Guitarte y Teruel Existe antes hay una estación intermedia: los comicios autonómicos aragoneses de la primavera de ese mismo año. Por eso, para Teruel Existe, las elecciones de hoy en Castilla y León son su primer examen importante.

Si Soria ¡ya! tiene buenos resultados, va a hacer que probablemente obtenga esta formación al menos uno de los dos escaños que se reparten en las elecciones generales en esa provincia, igual que pasó en Teruel. Pero además, si las otras listas de la España Vaciada que se presentan en las distintas provincias castellanoleonesas obtienen buenos datos, supondrá un gran revulsivo para la agrupación aragonesa que ya ha anunciado que se presentará a las elecciones autonómicas de 2023. Es muy probable que en Zaragoza y Huesca lleven ese apellido de la España Vaciada (Teruel Existe se mantendría en la otra provincia) de forma que todas las candidaturas que defienden la lucha contra la despoblación y un nuevo modelo de equilibrio territorial puedan identificarse bajo el mismo paraguas. Parece muy razonable que si hoy se logra un buen resultado, el año que viene en territorios como Aragón también haya cierta semejanza, a pesar de las lógicas diferencias que se dan entre ambas comunidades.

Sin ninguna duda, esto alterará, y mucho, la composición del hemiciclo de la Aljafería, un parlamento en el que en la actualidad ya hay representantes de ocho partidos políticos, de los que dos, aunque sea con una mínima representación, CHA y PAR, ya son propios del territorio. Esto puede dificultar a los de la España Vaciada, o al revés, beneficiarles porque pueden arrastrar votos de aquellos. Y además están los que provengan de formaciones claramente a la baja como Ciudadanos, cuyo recorrido puede ser similar al resultado que hoy obtenga la formación naranja en los comicios de Castilla y León.

A los socialistas ya les restaron muchos votos en las elecciones generales de 2019 en Teruel, perdiendo representación en el Congreso y en el Senado y ese camino puede continuar no solo en la provincia turolense sino también en Zaragoza y Huesca. De hecho, para la mayoría de empresas demoscópicas que durante la campaña electoral castellana han realizado encuestas, casi la mitad de los votos que hoy pueda conseguir la formación Soria ¡ya! vendrán del PSOE. Pero la España Vaciada se puede encontrar también con más facilidades. Los votos que Ciudadanos perderá, con toda seguridad, pueden ir a esas agrupaciones, pero tampoco hay que olvidar la débil situación en la que transita el PAR, que en cada convocatoria electoral pierde votos desde hace ya muchos años. Porque los nuevos candidatos no solo compiten con los grandes partidos. Así las cosas, del éxito o no de hoy de estas agrupaciones de electores en Castilla y León dependerá mucho el resultado en Aragón, de ahí que para Teruel Existe lo de hoy sea un examen importante.

La pregunta, después de que se llenen las urnas, es de qué lado caerán estos escaños si son decisivos, como así parece, allí y aquí, para la gobernabilidad del territorio. El Gobierno de Sánchez ha tenido el beneplácito de Guitarte y es un apoyo más del Gobierno nacional de coalición. En Aragón, los socialistas han expresado repetidamente su incomodidad con esta formación y solo nombrarla provoca un gran nerviosismo en el entorno del presidente Lambán. Todo dependerá, probablemente, de las prestaciones que esta España Vaciada pueda obtener para sus territorios. Pero eso será una reválida para Teruel Existe.